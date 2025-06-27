Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2025 13:56
Banka Promosyonu Anlaşmaları Ne durumda?

Şuana kadar beklenen yüksek rakamlar yok.


Memur bayan
Aday Memur
27 Haziran 2025 14:28

rekor 140 tbmm


sezai0619
Şube Müdürü
27 Haziran 2025 14:55

Bankalar yokuşa sürecek gibi. Genelde 3 yıl için en düşük memur maaşı kadar teklif verme yanlısılar.

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