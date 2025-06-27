Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 14:49
Polis maaşının düşük olması sayın cumhurbaşkanımıza iletilmiş

Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği söyleniyor maaşlar ile ilgili bir çalışma yapılması yönünde whatsap gruplarında yazılar dolaşıyor doğruluğu nedir acaba CBK da çalışan varmı doğrumudur.


swat3410
Editor
27 Haziran 2025 14:52

https://forum.memurlar.net/konu/2584376/zam-hayirli-olsun.html


swat3410
Editor
27 Haziran 2025 14:53

Bu başlık tekrar eden başlık olması nedeni ile yazışmaya kapatılacaktır.

Yapmış olduğunuz yorumu linkini verdiğim başlığa göndererek katkı sağlayabilirsiniz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDurdurmalar kabul olacak mı?Resmi kıyafet ile görev yapılması talimatı2025 yılı istihdam açıklayan illerMazeret ataması 2025Bu maaşla mesleği bırakmakÜniversite borçlanması

Sözlük

Geceye bir not bırakalım. 1 aşk denen şey 1 gülümseyen kadın 1 into the wild film 1 güne bir söz bırak 1 insanı değerli hissettiren kral hareketler 3 bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 1 Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 3 kadın ruhunun yanlış algılanması 1 mısır medeniyeti 1

Son Haberler

A Milli Takım'da, Montella'nın sözleşmesi uzatılacakErdoğan Küresel Ulaştırma Forumu'nda Lojistiğin Önemini VurguladıKamu işçileri için ikinci zam teklifi verildiKonya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandıSamsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltında

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!