Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2025 15:24
İşçiye ikinci zam teklifi ;)

İlk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 ...


impostor
Şube Müdürü
27 Haziran 2025 15:35

Enflasyon da alacaklar, Her türlü memurdan daha iyi

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