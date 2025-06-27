KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 18:10
6.Komisyon da giren var mı sözlü mülakata girenler anılarını paylaşabilir mi

6.komisyon özelikle ya da başka komisyonlarda girenlerde sözlü anilarini paylaşabilir

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