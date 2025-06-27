KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 18:10
Mülakata girenler anılarını paylaşabilir mi?

6.komisyon özelikle ya da başka komisyonlarda girenlerde sözlü anilarini paylaşabilir


blackwery1
Şef
28 Haziran 2025 17:35

Kimse paylaşmıyor maalesef eskisi gibi


Mahirkara65
Aday Memur
29 Haziran 2025 02:04

EDİT yazsana şef fake hesapta olur orda mulakatimi atayım sana

blackwery1, Dün

Kimse paylaşmıyor maalesef eskisi gibi


blackwery1
Şef
29 Haziran 2025 12:03

Burdan mesaj atabilirsin kral arkadaş olarak ekledim

Mahirkara65, Bugün

EDİT yazsana şef fake hesapta olur orda mulakatimi atayım sana

Toplam 3 mesaj

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Sözlük

duygu 1 prison break 2 mülakatta liyakat olup olmayacağı sorunu 1 Bugün olanlar 2 sesine aşık olunan kadınlar 1 Nefertiti 2 güne bir söz bırak 1 sevimli olmaya çalışmak 3 Geceye bir not bırakalım. 2 hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 1

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