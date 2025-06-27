Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 18:51
Lojman yönetmeliği

Arkadaşlar annem engelli %78 raporu var, vasi kararını aldım. Tek çocupuğum, baba rahmetli. Lojman yönetmeliğinde engelli 1.Derece yakını +40 puan alır diyor. Puan hesaplaması için lojman büroya gittim. Memur annen ancak sigorta olarak sana bağlı olursa yapılır diyor. Annem ssklı babamdan dolayı. Bunun için Olmaz diyor. Ama yönetmelikte bununla ilgili bir şey bulamadım. Ssklı olması buna engel değil diye biliyorum, varmı bilgisi olan arkadaş

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