KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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27 Haziran 2025 19:06
Askerlik ve atama

Merhabalar tecilim 7 temmuzda bitiyor ama ben 5-6 temmuz gibi bozduraçağım. Bildiğiniz gibi 10 temmuzda 2025/1 merkezi atama kılavuzu açıklanacak ve benim atanma ihtimalim var. Sizce benim askerlik atamama engel olur mu?

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