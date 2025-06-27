Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


27 Haziran 2025 19:53
evlilik
selamlar 23 yaşında tek yaşamaktan sıkıldım ve zorlanıyorum acaba hakim savcı var mıdır evlenmek isteyen tanışalım :):):)

E.Kayı Han
Editor
27 Haziran 2025 19:59

Hakim Savcının buradan tanışacağı birisi ile evleneceğini hayal ediyorsan sıkılmaman lazım.

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