Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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27 Haziran 2025 20:24
İbb evrak teslimi

Asil olarak kazandım ama evrak teslimi için gün ve saati bilgilendiren ne sms ne posta geldi. İski ve iettden geldi ama buradan gelmedi. Arayıp sorarak öğrendim ama bir tek bana mı oldu bu durum?

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