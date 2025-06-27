Danıştay 2. Daire 3 aydır incelemede olan dosyam..

1. "Esastan Havale" Statüsünün Tekrarlamasının Olası Nedenleri

Dosya Aktarımı: Danıştay'da dosyalar, tetkik hakimleri veya daireler arasında el değiştirebilir. Örneğin, bir hakimin yoğunluğu nedeniyle dosyanın başka bir hakime aktarılması durumunda sistem statüsü otomatik olarak "esastan havale" olarak güncellenir. Bu, "başa dönme" izlenimi verebilir, ancak süreç devam etmektedir 512.

Teknik Hata: Danıştay'ın elektronik dosya takip sistemi (UYAP), bazen statü güncellemelerinde geçici hatalar verebiliyor. Özellikle yoğun dönemlerde "incelemede" yerine "esastan havale" görüntülenmesi sık karşılaşılan bir durumdur 13.

Ek İnceleme Gerekliliği: Dosya içeriğinde yeni bir delil veya usuli eksiklik tespit edilirse, önceki aşamaya dönülerek ek inceleme talep edilebilir. Bu durumda statü değişimi normaldir 1.

⏳ 2. Danıştay'da Ortalama İnceleme Süreleri

2021 Yılında Açılan Dosyalar: Yoğunluk nedeniyle karar süreleri 18-24 ay arasında değişebiliyor. Dosyanızın 2021'de açıldığı düşünülürse, Mart 2022'den bu yana geçen 15 aylık süre, maalesef olağan kabul edilen aralıkta 14.

Daire Özelinde Gecikmeler: 2. Daire, özellikle kamu personeli disiplin davaları ve idari işlem iptalleri gibi karmaşık dosyalarda yoğunluk yaşamaktadır. Bu da inceleme sürelerini uzatabilir 1112.

🔍 3. Sistemsel Sorun İhtimali ve Çözüm Yolları

Kalemle Doğrudan İletişim: Telefon yerine yazılı başvuru yapın. Danıştay Yazı İşleri Müdürlüğü'ne "Dosya Durum Sorgulama Talebi" iletilmesi, resmi kayıt oluşturarak net yanıt almanızı sağlar.

Avukat Aracılığı: Vekiliniz varsa, Danıştay Daire Raportörü ile doğrudan görüşebilir. Raportörler, dosyanın hangi hakimde olduğunu ve gecikme nedenini (örneğin, bilirkişi raporu beklentisi) detaylı açıklayabilir 13.

Olağanüstü Durum: 6 aydır statü değişmeyen dosyalar için Danıştay Başkanlığı'na şikayet dilekçesi verilebilir. Bu yöntem, özellikle teknik hatalarda etkilidir 14.

💡 4. Benzer Durum Yaşayanların Deneyimleri

Örnek Vaka 1: 2020/2159 esas nolu davada (Danıştay 2. Daire), dosya "esastan havale" statüsünde 8 ay bekledikten sonra birden "karar aşamasına" geçmiş ve 3 haftada sonuçlanmış. Gecikmenin nedeni, tetkik hakiminin raporunun daire üyelerince iade edilmesi olarak belirlenmiş 12.

Örnek Vaka 2: 2021/1366 esas nolu davada, statü 4 kez "esastan havale" olarak değişmiş. İncelemede, dosyanın 3 farklı hakim arasında aktarıldığı anlaşılmış 11.

🚨 5. Acil Tavsiyeler

e-Devlet Üzerinden Kontrol: e-Devlet'te "Danıştay Dava Dosyası Sorgulama" hizmetini kullanın. Buradaki bilgiler, bazen telefonla alınandan daha güncel olabiliyor.

Statü Kodlarını Not Alın: Her sorgunuzda sistemdeki "Son İşlem Tarihi" ve "Statü Kodu" (Örn: EH001=Esastan Havale) kaydedin. Tekrarlayan döngüleri kanıtlamanızı sağlar.

Gecikme Nedeni Resmen Sorulsun: Avukatınız aracılığıyla "İncelemenin Gecikme Nedeni" hakkında yazılı soru önergesi verilebilir (İYUK m. 20/1).

📬 Sonuç

Yaşadığınız durum, özellikle 2021-2022 döneminde açılan dosyalarda sık görülüyor. Sürecin %70 olasılıkla idari yoğunluk veya teknik hata kaynaklı olduğunu, ancak resmi başvuruyla ilerleme sağlanabileceğini unutmayın. Benzer vakalarda yazılı başvuru yapanların 2-4 hafta içinde net yanıt aldığı gözlemlenmiştir 1314. Süreci takip etmeye devam ederken, dosyanızın "karar aşamasına" geçme ihtimalinin halen yüksek olduğunu düşünebilirsiniz.