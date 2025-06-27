Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


27 Haziran 2025 22:13
Amafakatlakin in günlüğü :)

Evet burada bir günlük tutmaya karar verdim:)


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:15

Yine herkesten nefret ettiğim bir gün ama o kadar uzun nefret edemiyorum işte:)


l-Necro-l
27 Haziran 2025 22:19

Doktor burası neresi :D


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:19

Öf pöf saçlarımı tarayıp örmem lazım en sevmediğim en sevmediğim:/


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:20

Necrocum burası benim günlüğüm deli deli yazacağım buraya:)


l-Necro-l
27 Haziran 2025 22:21

Tamam yaz çiz sen istediğin gibi takıl günlüğünde Afkcım :))


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:22

Teşekkürler necrocum sen de istediğin zaman yazabilirsin günlüğüme;)


Haylazimm
Aday Memur
27 Haziran 2025 22:23

Kafam güzel herşey güzel ben güzelim :)


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:24

Haylazım;) haha yaramış içtiğin


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
27 Haziran 2025 22:27

karmakarışık bir günlük


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:28

Ben de karmakarışığım storm:)


Haylazimm
Aday Memur
27 Haziran 2025 22:30

Sorma devrem :)) kafam acayip güzel:(


Amafakatlakin
27 Haziran 2025 22:32

Devrem ne oldu ne derdin vardı da bu kadar içtin:)

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