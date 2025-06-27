Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 22:19
Şehit Hberleri
Suriye de pkk'nın drone saldırısında 9 sehitimiz haberleri dogrimu değildir inşallah bir sitede gördüm sonra hiç bir yerde denk gelmedim. Rabbim inşallah doğru değildir :(

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