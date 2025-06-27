Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 22:19
Suriye'de drone saldırısı haberi

Suriye de pkk'nın drone saldırısında 9 sehitimiz haberleri dogrimu değildir inşallah bir sitede gördüm sonra hiç bir yerde denk gelmedim. Rabbim inşallah doğru değildir :(


Feritdemir0133
Aday Memur
27 Haziran 2025 22:55

Millet ekonomik olarak öyle çöküntüdeki, şu başlığa bir tane amin diyen çıkmamış yazık.


pls.man
Aday Memur
27 Haziran 2025 23:01
Kesinlikle katılıyorum sana ama ekonomik sıkıntılar dışında siradanlastirildi bu haberler maalesef :( bence dün drone saldirisi haberleri vardı barış muhabbetine haberler oaylasilmiyormu acaba diye düşünmeye başladım ama ansil gizlenebilir ki o da saçma geldiği için doğru olmama ihtimali var o zaman
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