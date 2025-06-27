Suriye'de drone saldırısı haberi

Kesinlikle katılıyorum sana ama ekonomik sıkıntılar dışında siradanlastirildi bu haberler maalesef :( bence dün drone saldirisi haberleri vardı barış muhabbetine haberler oaylasilmiyormu acaba diye düşünmeye başladım ama ansil gizlenebilir ki o da saçma geldiği için doğru olmama ihtimali var o zaman

Kesinlikle katılıyorum sana ama ekonomik sıkıntılar dışında siradanlastirildi bu haberler maalesef :( bence dün drone saldirisi haberleri vardı barış muhabbetine haberler oaylasilmiyormu acaba diye düşünmeye başladım ama ansil gizlenebilir ki o da saçma geldiği için doğru olmama ihtimali var o zaman