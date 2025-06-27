Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
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27 Haziran 2025 22:23
Belediye ye geçiş

Arkadaşlar ben MEB de engelli memur um yerel yönetim ler okudum Belediye ye geçmek istiyorum (kurumlar arası geçiş) belediye nin boş kadro yok deme ihtimali var mı teşekkürler

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