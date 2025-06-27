Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Haziran 2025 23:32
Yönetici atamada ilişik kesme günü.

arkadaşlar ilk defa yönetici atamada (mdr yrd.dan müdürlüğe) 11 temmuz tarihinden itibaren diyor da 11 temmuz günü yapılabilir mi başlamalar? bir de kaç gün süresi var başlamaların? 1 hafta sonrasında yapılabilir mi mesela?


bahçesaray
Şef
27 Haziran 2025 23:58
11 nde yapmayın, maaaş işleri var, 15 ayrılın, başlayın

hasan1374
Memur
28 Haziran 2025 00:12

15 inden sonra mesela 21 inde yapabilirmiyiz


bahçesaray
Şef
28 Haziran 2025 09:35
Olur

berkaydal
Şube Müdürü
28 Haziran 2025 11:18

11'inden itibaren diyorsa 11'inde yapabilirsin demek. Temel Türkçe bilgisi bunlar.

Ayrıca Aynı kurum içinde maaşlık durum olmaması lazım. Aynı gün başlama aynı gün ayrılma.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)Proje okulu kararnameleri ne zaman gelir?Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni olan var mı? İli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.Okulda öğretmen üzerime yürüdüSoruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiOrtaokulda sınıf rehber öğretmenliğini bırakabilir miyim?İl dışı mazaret ataması son tarihi nedir?

Sözlük

beyin okuma makinesi 1 bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 1 kötüler geç ölür 3 meyveyi kesip bıçağın ucuyla uzatan yurdum insanı 1 saray 1 şeker portakalı 1 Kocam 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor 5 hayatı dolu dolu yaşayan insan 1 akrostiş 2 into the wild film 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajıEge Denizi için fırtına uyarısı yapıldıÇiftçilere Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi İmkanları GenişletildiAkdeniz'in derinliklerinde 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktıTürkiye'de Boy ve Kilo Ölçümlerinde Obezite Oranları Dikkat Çekti

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!