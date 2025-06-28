Jandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.

Jandarma?da sözleşmeli astsubay olarak görev yapmaktayken, özel sebeplerle görevi bırakmayı planladığınız ve 10 gün süreli devamsızlık yaparak sözleşmenizin feshedilmesi yoluyla ayrılmayı düşündüğünüz anlaşılmaktadır. Bu durumda, görevden ayrılmanızın ardından KPSS puanı ile devlet memurluğuna atanma imkanınızın olup olmadığına ilişkin sorunuzu, mevcut mevzuat ve kaynaklar ışığında netleştirmeye çalışacağım.

1. Sözleşmeli Astsubayın Görevden Ayrılması ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmeli astsubaylar, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun?a tabidir. Bu kanun ve ilgili yönetmelikler, sözleşmeli personelin görevden ayrılma ve sözleşme fesih süreçlerini düzenler. Sorunuzda belirttiğiniz gibi, istifa yerine 10 gün devamsızlık yaparak sözleşmenizin feshedilmesini planlıyorsunuz. Bu durumda:

Devamsızlık ve Sözleşme Feshi: 4678 sayılı Kanun?a göre, sözleşmeli astsubayların sözleşmesi, devamsızlık gibi disiplin ihlalleri nedeniyle feshedilebilir. 10 gün süreli devamsızlık, Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ciddi bir disiplin suçu olarak değerlendirilir ve genellikle sözleşmenin feshiyle sonuçlanır. Bu işlem, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda (DMK) belirtilen ?memurluktan çıkarılma? ile aynı statüde değildir; sözleşmeli personel statüsünde olduğunuz için sözleşme feshi olarak işlem görür.

Memurluktan Atılma ile Sözleşme Feshi Arasındaki Fark: Memurluktan atılma, 657 sayılı DMK?nın 98. maddesi kapsamında disiplin cezası olarak uygulanan bir işlemdir ve devlet memurluğuna yeniden atanmayı engelleyebilir. Ancak, sözleşmeli astsubayların durumu farklıdır. Sözleşmenizin feshi, disiplin cezası olarak memurluktan çıkarılma ile eşdeğer değildir. Bu nedenle, ?memurluktan atılma? değil, ?sözleşmenin feshi? olarak işlem görür.

2. Sözleşme Feshi Sonrası KPSS ile Memurluğa Atanma

Sözleşmenizin feshi sonrası KPSS puanıyla devlet memurluğuna atanma imkanınız, aşağıdaki mevzuat ve şartlara bağlıdır:

657 sayılı DMK?nın 92. Maddesi: Bu madde, daha önce devlet memurluğunda görev yapmış ve kendi isteğiyle ayrılmış olanların, ayrıldıktan sonra 1 yıl bekleme süresi sonunda KPSS puanıyla yeniden memurluğa atanabileceğini düzenler. Ancak, sözleşmeli astsubaylar 657 sayılı Kanun?a değil, 4678 sayılı Kanun?a tabidir. Bu nedenle, istifa yerine devamsızlık yoluyla sözleşme feshi, 657 sayılı Kanun?un 92. maddesi kapsamında ?kendi isteğiyle çekilme? olarak değerlendirilmeyebilir.

Sözleşmeli Personelin Memurluğa Geçişi: Mevzuata göre, sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapmış ve sözleşmesi feshedilmiş olanlar, devlet memurluğuna atanmak için şu şartlara uymalıdır:

Sözleşmenin Fesih Nedeni: Eğer sözleşme feshi, disiplin suçu (örneğin, 10 gün devamsızlık) nedeniyle gerçekleşirse, bu durum memurluğa atanma açısından engel teşkil edebilir. Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi?nde belirtildiğine göre, sözleşmeli astsubay olarak görev yaparken ilişiği kesilenlerin, devlet memurluğuna başvurabilmesi için ?sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak? şartı aranır. Ancak, disiplin cezası nedeniyle fesih, bazı kurumların güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması süreçlerinde olumsuz değerlendirilebilir.

KPSS Şartı: Devlet memurluğuna atanmak için genellikle KPSS puanı gereklidir. Ancak, disiplin cezası nedeniyle sözleşmesi feshedilenlerin, KPSS ile memurluğa atanma sürecinde ek engellerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, bazı kurumlar, geçmişteki disiplin cezalarını veya görevden ayrılma nedenlerini güvenlik soruşturmasında dikkate alabilir.

Sözleşmenin Kendi İsteğiyle Feshi: Eğer sözleşmenizi devamsızlık yerine resmi bir şekilde, ilgili makamlara başvurarak feshetmeyi tercih ederseniz, bu durum ?kendi isteğiyle ayrılma? olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, 657 sayılı DMK?nın 92. maddesi kapsamında, 1 yıl bekleme süresinden sonra KPSS puanıyla memurluğa atanma şansınız daha yüksek olabilir. Ancak, sözleşmeli astsubayların istifa süreci, 4678 sayılı Kanun?a göre düzenlenir ve doğrudan 657 sayılı Kanun?a tabi değildir. Bu nedenle, istifa prosedürünü netleştirmek için bağlı bulunduğunuz komutanlığa danışmanız faydalı olacaktır.

3. Araştırmanızdaki Farklı Görüşler ve Değerlendirme

Sorunuzda bahsettiğiniz farklı görüşleri değerlendirelim:

?10 gün işe gelmezsen memurluktan çıkarılırsın, bir daha memurluğa giremezsin?: Bu iddia, disiplin cezası nedeniyle sözleşme feshi durumunda memurluğa atanma sürecinde zorluk yaşanabileceği endişesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak, mevzuatta sözleşmesi feshedilenlerin memurluğa atanmasını tamamen engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Yine de, disiplin cezası nedeniyle fesih, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması süreçlerinde sorun yaratabilir.

?657 sayılı DMK 92. madde üzerinden 1 senelik bekleme süresi sonunda atanma yapılabilir?: Bu görüş, sözleşmenizin kendi isteğiyle feshedilmesi durumunda geçerli olabilir. Ancak, devamsızlık yoluyla fesih, ?kendi isteğiyle çekilme? olarak değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle, resmi istifa prosedürünü takip etmek, bu madde kapsamında değerlendirilme şansınızı artırabilir.

?Sözleşmeli personelsin, süre beklemeden KPSS ile atanma yapılır?: Bu görüş, sözleşmeli personelin memurluğa geçişinde KPSS şartı aranabileceği ancak disiplin cezası yoksa ek bir bekleme süresi aranmayabileceği durumuna işaret ediyor olabilir. Eğer sözleşme feshi disiplin cezası olmadan gerçekleşirse, KPSS puanıyla memurluğa atanma mümkün olabilir. Ancak, disiplin cezası (devamsızlık) nedeniyle fesih, bu süreci karmaşıklaştırabilir.

4. Sağlık ve Güvenlik Soruşturması Şartları

Memurluğa atanma sürecinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?ne göre sağlık raporu almanız gerekecektir. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmalıdır. Devamsızlık nedeniyle sözleşmenizin feshedilmesi, güvenlik soruşturmasında olumsuz bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, resmi istifa prosedürünü takip etmek, ileride memurluğa atanma sürecinde daha az sorun yaşamanızı sağlayabilir.

5. Öneriler

Resmi İstifa Prosedürünü Değerlendirin: 10 gün devamsızlık yaparak sözleşmenizin feshedilmesine yol açmak yerine, bağlı bulunduğunuz komutanlığa resmi bir şekilde istifa talebinizi iletmeyi düşünün. Bu, disiplin cezası almadan ayrılmanızı sağlayabilir ve memurluğa atanma sürecinde avantaj sağlar.

Hukuki Danışmanlık Alın: Sözleşme feshi ve memurluğa geçiş süreci karmaşık olabilir. Bir hukuk danışmanına veya askeri personel mevzuatına hâkim bir avukata danışarak durumunuzu netleştirebilirsiniz.

KPSS ve Kurum İlanlarını Takip Edin: Memurluğa atanmak için KPSS puanıyla başvuru yapabilirsiniz. Ancak, atanmak istediğiniz kurumun özel şartlarını (örneğin, güvenlik soruşturması veya geçmiş hizmet durumu) göz önünde bulundurun.

Jandarma Genel Komutanlığı ile İletişim: Sözleşme feshi ve sonrası süreçler hakkında net bilgi almak için Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi veya bağlı bulunduğunuz birimin insan kaynakları birimiyle iletişime geçin.

6. Sonuç

Sözleşmeli astsubay olarak devamsızlık yoluyla görevden ayrılmanız, sözleşmenizin disiplin cezası nedeniyle feshedilmesine yol açar ve bu durum, KPSS ile memurluğa atanma sürecinde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması aşamasında engel teşkil edebilir. Resmi istifa prosedürünü takip ederek ayrılmanız, 657 sayılı DMK?nın 92. maddesi kapsamında 1 yıl bekleme süresi sonrası memurluğa atanma şansınızı artırabilir. Ancak, her durumda KPSS puanıyla atanma için ilgili kurumların özel şartlarını sağlamanız gerekecektir. Kesin bir cevap için, bağlı bulunduğunuz komutanlığa veya bir hukuk danışmanına başvurmanız en doğru adım olacaktır.