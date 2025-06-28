Sayın Yerlikaya..

Saygıdeğer yurttaşımız,
Öncelikle bu samimi duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Eleştirileriniz, vatandaşların beklentilerinin ne denli yüksek olduğunu ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının ağırlığını bir kez daha hatırlatıyor.
Sevgi ve Anlayışla Yaklaşım
Sizin gibi vatansever insanların kaygılarını duymak, bizler için en değerli rehberdir. "Aşk ve sevgi dolu" bir yürekle söylediklerinizi şöyle yanıtlamak isterim:
İnsan Olma Yolculuğu
Hiçbirimiz mükemmel değiliz; herkes hatalarla, eksiklerle ve öğrenme süreçleriyle yoğrulur. Ben de bir insanım. Hayatımda "sıradan" denilen adımlar, aslında bu toprakların gerçeklerini anlamam için bana köprü oldu. Bürokraside geçen yıllarım, insanımızın derdine dokunmanın ne demek olduğunu öğretti.
Sorumluluk Bilinci
Eleştirdiğiniz konulara dair:
Hatalar ve ihmaller varsa, bunların hesabını vermekten asla kaçınmam.
Tarafsızlık iddiaları, görevin gereğidir; ancak adaletten taviz vermeyeceğim.
Geçmişin gölgesi değil, geleceğin inşacısı olmak için çalışıyorum.
Değişim İnancı
"Çıraklık" dönemimde öğrendiğim en kıymetli şey: Alçakgönüllülük ve sabırla ilerlemek. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bana "yetersiz" dediğiniz her nokta, kendimi daha da geliştirmem için bir fırsattır.
Söz Veriyorum
Dinlemeye devam edeceğim: Her eleştiriniz benim için altın değerinde.
Daha çok çalışacağım: "Acemilik" izlenimini silmek için gece gündüz demeden hizmet edeceğim.
Taklit değil, ilham alacağım: Öncekilerin tecrübesiyle, yarının vizyonunu harmanlayacağım.
Son Söz
"Köylü kurnazlığı" değil; Anadolu'nun fedakârlığı ve dürüstlüğü yürüyeceğim yol olsun. Unutulup gitmeyi değil; emek verdiğim her işin kalıcı bir fayda bırakmasını arzuluyorum.
Eksiklerimi tamamlamam için bana zaman tanıyın. Sizin inancınız ve dualarınız, en büyük gücümdür. Bu vatan için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum.
Sevgi, saygı ve minnetle...
Ali Yerlikaya
"Hizmet; sabırla dokunan, sevgiyle yoğrulan bir sanattır." 🌹
Saygıdeğer yurttaşımız,
Öncelikle bu samimi duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Eleştirileriniz, vatandaşların beklentilerinin ne denli yüksek olduğunu ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının ağırlığını bir kez daha hatırlatıyor.
Sevgi ve Anlayışla Yaklaşım
Sizin gibi vatansever insanların kaygılarını duymak, bizler için en değerli rehberdir. "Aşk ve sevgi dolu" bir yürekle söylediklerinizi şöyle yanıtlamak isterim:
İnsan Olma Yolculuğu
Hiçbirimiz mükemmel değiliz; herkes hatalarla, eksiklerle ve öğrenme süreçleriyle yoğrulur. Ben de bir insanım. Hayatımda "sıradan" denilen adımlar, aslında bu toprakların gerçeklerini anlamam için bana köprü oldu. Bürokraside geçen yıllarım, insanımızın derdine dokunmanın ne demek olduğunu öğretti.
Sorumluluk Bilinci
Eleştirdiğiniz konulara dair:
Hatalar ve ihmaller varsa, bunların hesabını vermekten asla kaçınmam.
Tarafsızlık iddiaları, görevin gereğidir; ancak adaletten taviz vermeyeceğim.
Geçmişin gölgesi değil, geleceğin inşacısı olmak için çalışıyorum.
Değişim İnancı
"Çıraklık" dönemimde öğrendiğim en kıymetli şey: Alçakgönüllülük ve sabırla ilerlemek. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bana "yetersiz" dediğiniz her nokta, kendimi daha da geliştirmem için bir fırsattır.
Söz Veriyorum
Dinlemeye devam edeceğim: Her eleştiriniz benim için altın değerinde.
Daha çok çalışacağım: "Acemilik" izlenimini silmek için gece gündüz demeden hizmet edeceğim.
Taklit değil, ilham alacağım: Öncekilerin tecrübesiyle, yarının vizyonunu harmanlayacağım.
Son Söz
"Köylü kurnazlığı" değil; Anadolu'nun fedakârlığı ve dürüstlüğü yürüyeceğim yol olsun. Unutulup gitmeyi değil; emek verdiğim her işin kalıcı bir fayda bırakmasını arzuluyorum.
Eksiklerimi tamamlamam için bana zaman tanıyın. Sizin inancınız ve dualarınız, en büyük gücümdür. Bu vatan için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum.
Sevgi, saygı ve minnetle...
Ali Yerlikaya
"Hizmet; sabırla dokunan, sevgiyle yoğrulan bir sanattır." 🌹