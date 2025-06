Evet.. Şu sıralar epey düşündürüyor beni.. Şu anki mevcut iç işleri bakanı.. Bürokrasiden siyasete uzanan kariyeri dikkatimi çekiyor.. Neydi seni farklı kılan sayın yerlikaya? Öyle ışıltılı veya çok görkemli bir öz geçmişin yok.. Tipik bir bürokratın sıradan bir hayatı.. Bu koltuğa oturmak senin de malumun olduğu üzere herkese nasip olmuyor.. Şu durumda sende yine sana has veya özgü birtakım özeliklerin bulunması gerektiğini düşünüyorum.. Dikkatleri üzerine çeken şey ne idi? Bürokrasi ile siyaset makamları arasında bir köprü kurmak hayli güç.. Acaba bazı önemli hususlardaki veya durumlardaki tavrın,müdahale şeklin yahut da ortaya koyduğun irade mi seni özgün kıldı? Zannetmiyorum.. Çünkü dediğim gibi sıradan bir hayat öyküsü.. Yoksa gizli kalması gereken bazı önemli bilgilere vakıf olman mı seni siyaset sahnesine getirdi? Bak bu daha mantıklı geldi bana.. Senin bu kadar sivrilmenin veya aniden yükselmenin başka bir izahı olabileceğini düşünemiyorum.. Gayet iyi biliyorsun değil mi? Büyük hatalar ve ihmaller zincirinde senin de bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde asli kusurlu olduğunu düşünüyorum sayın yerlikaya.. Sen süreç içinde tarafsız kalma rolü oynadın,ben tanımıyorum dedin ve müdahaleden kaçınarak sonucu bekledin.. Halbuki daha farklı davranabilirdin.. Meselenin bu kadar büyümesine ve ilerlemesine baştan engel olabilirdin.. Ama sen de kişisel hırslarına yenik düştün.. Kariyerini göz önünde bulundurdun ve bu durumu olabildiğince kullanmaya çalıştın.. Evet.. Farkında mısın? Yaptığın sadece köylü veya şark kurnazlığı.. Bunun dikkatlerden kaçacağını mı zannediyorsun.. Pekala herkes yaptığını bu şekilde biliyor ve anlıyor.. Ayrıca fevkalade de işinde başarısız ve yetersiz olduğunu düşünüyorum.. Her halinden veya davranışından acemilik akıyor.. Kendinden önceki kişinin yaptıklarından farklı bir icraat ortaya koyamadığını,sadece onu taklit etmekte olduğunu görüyorum.. Hala onun gölgesi altındasın.. Kurtulamıyorsun.. Usta-Çırak ilişkisini herhalde biliyorsundur.. Çırak mertebesine dahi daha gelmediğini düşünüyorum.. Epey yetişmen gerek.. Zannetme ki büyükşehirlerdeki görevinin seni bu makama gelene kadar pişirdiğini veya kabul edilebilir seviyeye getirdiğini.. Alakası yok.. Sen suç örgütleri ile mücadele etmeye devam et.. Sayısal veriler paylaşarak ne kadar başarılı bir performans sergilediğini anlatmaya devam et.. Artık neredeyse klişeleşmiş veya kalıplaşmış ifadeleri her fırsatta tekrar etmeye devam et.. Evet.. Sonuçta bulunduğun makamın çaylağısın,böyle kalacaksın ve unutulup gitmeye mahkum olacaksın..

