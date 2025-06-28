Açığa Alınma ve Göreve İade

Adli bir konudan ötürü açığa alınan, adli soruşturması devam eden ancak konu ile alakalı yapılan idari soruşturma önceden tamamlanarak kıdem tenzili cezası alan memurun adli soruşturması devam ediyor dahi olsa göreve iadesi yapılmalı mıdır? Kanunda böyle yazar ancak konu ile alakalı bilgisi olan arkadaşlar ayrıca cevap verirse sevinirim, kurum EGM teşekkürler.

Adli bir konudan ötürü açığa alınan, adli soruşturması devam eden ancak konu ile alakalı yapılan idari soruşturma önceden tamamlanarak kıdem tenzili cezası alan memurun adli soruşturması devam ediyor dahi olsa göreve iadesi yapılmalı mıdır? Kanunda böyle yazar ancak konu ile alakalı bilgisi olan arkadaşlar ayrıca cevap verirse sevinirim, kurum EGM teşekkürler.