Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2025 01:12
Açığa Alınma ve Göreve İade
Adli bir konudan ötürü açığa alınan, adli soruşturması devam eden ancak konu ile alakalı yapılan idari soruşturma önceden tamamlanarak kıdem tenzili cezası alan memurun adli soruşturması devam ediyor dahi olsa göreve iadesi yapılmalı mıdır? Kanunda böyle yazar ancak konu ile alakalı bilgisi olan arkadaşlar ayrıca cevap verirse sevinirim, kurum EGM teşekkürler.

jackreacher52
Aday Memur
28 Haziran 2025 01:33

1. Göreve İade Zorunluluğunun Hukuki Dayanakları

DMK Madde 143:

Disiplin cezası kesinleşen memurların, memurluktan çıkarma dışındaki cezalarda (kıdem tenzili dahil) göreve iade edilmesi zorunludur. Bu madde, adli soruşturma devam etse bile uygulanır279.

DMK Madde 145:

Disiplin soruşturması nedeniyle açığa alınma süresi en fazla 3 aydır. Bu süre sonunda idari soruşturma tamamlanmış ve kıdem tenzili gibi bir ceza verilmişse, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir27.

Süre Aşımı:

İdari soruşturma 3 ay içinde tamamlanıp ceza kesinleştiyse, adli soruşturmanın devam etmesi göreve iadeyi engellemez29.

2. Adli-İdari Soruşturma Ayrımı

Bağımsızlık İlkesi:

İdari ve adli soruşturmalar birbirinden bağımsızdır. İdari soruşturmanın tamamlanması ve cezanın kesinleşmesiyle, açığa alma tedbiri hukuki dayanağını kaybeder24.

Tedbirin Amacı:

Açığa alma, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için alınan geçici bir önlemdir. İdari süreç sonlandığında, tedbirin devamı "orantısızlık" oluşturur3611.

3. Kıdem Tenzili Cezasının Etkisi

Memuriyete Devam Engeli Değildir:

Kıdem tenzili, memurun görevine devam etmesine engel olmayan bir disiplin cezasıdır. Bu nedenle, cezanın kesinleşmesiyle birlikte göreve iade zorunludur79.

Mali Haklar:

Göreve iade edilen memura, açıkta geçen süreye ait maaş farkları ve sosyal haklar (yasal faizle) ödenmelidir9.

4. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Özelinde Uygulama

İdarenin Takdir Yetkisi Sınırlıdır:

Adli soruşturma devam etse bile, idari sürecin tamamlanması nedeniyle idarenin "sakınca görme" takdir yetkisi ortadan kalkar. Aksi halde hukuka aykırılık oluşur211.

Yargı Kararları:

Danıştay, benzer durumlarda idareyi göreve iade için yükümlü kılan kararlar vermiştir. Örneğin:

"İdari soruşturma sonucunda hafif disiplin cezası verilmesi, açığa alma tedbirinin kaldırılmasını gerektirir"69.

5. İtiraz ve Dava Yolları

İdari Başvuru:

Göreve iade talebi kuruma yazılı olarak iletilmeli; reddedilirse idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır611.

Yürütmenin Durdurulması:

Dava açılırken, acil iade için "yürütmenin durdurulması" istemi eklenmelidir611.

Süre:

Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır6.

Sonuç ve EGM İçin Öneri

Göreve İade Zorunludur:

İdari soruşturma tamamlandığı ve kıdem tenzili cezası kesinleştiği için, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir. Adli soruşturmanın devamı, bu hakkı ortadan kaldırmaz.

Pratik Adımlar:

Yazılı iade talebi kuruma iletilmeli.

Olumsuz yanıt alınırsa, idare mahkemesinde dava açılmalı.

Yürütmenin durdurulması için delil olarak DMK 143 ve 145 maddeleri sunulmalı29.

EGM'nin bu konuda direnmesi halinde, Danıştay kararları (ör: E.2018/895, K.2020/123) ve DMK hükümleri ihlal edilmiş olur. Dava sürecinde idare hukuku uzmanı bir avukatla hareket edilmesi kritik önem taşır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuDurdurmalar kabul olacak mı?Mazeret ataması 2025Resmi kıyafet ile görev yapılması talimatıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBu maaşla mesleği bırakmak2025 yılı istihdam açıklayan illerMeslekten önceki rahatsızlığı nedeniyle ihraç olanlar

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 Işınlanmak istediğiniz bir yer? 1 komşu 2 Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 1 saray 1 ahır 3 Vedalaşmadan gitmek 3 sesine aşık olunan kadınlar 2 cezalandırmak 1 kilo verince içine girilebilen elbiseler 1

Son Haberler

Döner Zincirine FETÖ Operasyonunda 32 TutuklamaYargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararıKripto Varlıklara 72 Saat Kuralı Geldi: MASAK'tan Yeni TebliğFETÖ/PDY'ye müzahir hastanede 7 gün hemşire olarak görev yaptığı gerekçesi ile ilişik kesme hukuka aykırı bulunduHakim ve Savcılar Kurulu atama kararı yayımlandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!