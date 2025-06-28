Açığa Alınma ve Göreve İade

1. Göreve İade Zorunluluğunun Hukuki Dayanakları
DMK Madde 143:
Disiplin cezası kesinleşen memurların, memurluktan çıkarma dışındaki cezalarda (kıdem tenzili dahil) göreve iade edilmesi zorunludur. Bu madde, adli soruşturma devam etse bile uygulanır279.
DMK Madde 145:
Disiplin soruşturması nedeniyle açığa alınma süresi en fazla 3 aydır. Bu süre sonunda idari soruşturma tamamlanmış ve kıdem tenzili gibi bir ceza verilmişse, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir27.
Süre Aşımı:
İdari soruşturma 3 ay içinde tamamlanıp ceza kesinleştiyse, adli soruşturmanın devam etmesi göreve iadeyi engellemez29.
2. Adli-İdari Soruşturma Ayrımı
Bağımsızlık İlkesi:
İdari ve adli soruşturmalar birbirinden bağımsızdır. İdari soruşturmanın tamamlanması ve cezanın kesinleşmesiyle, açığa alma tedbiri hukuki dayanağını kaybeder24.
Tedbirin Amacı:
Açığa alma, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için alınan geçici bir önlemdir. İdari süreç sonlandığında, tedbirin devamı "orantısızlık" oluşturur3611.
3. Kıdem Tenzili Cezasının Etkisi
Memuriyete Devam Engeli Değildir:
Kıdem tenzili, memurun görevine devam etmesine engel olmayan bir disiplin cezasıdır. Bu nedenle, cezanın kesinleşmesiyle birlikte göreve iade zorunludur79.
Mali Haklar:
Göreve iade edilen memura, açıkta geçen süreye ait maaş farkları ve sosyal haklar (yasal faizle) ödenmelidir9.
4. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Özelinde Uygulama
İdarenin Takdir Yetkisi Sınırlıdır:
Adli soruşturma devam etse bile, idari sürecin tamamlanması nedeniyle idarenin "sakınca görme" takdir yetkisi ortadan kalkar. Aksi halde hukuka aykırılık oluşur211.
Yargı Kararları:
Danıştay, benzer durumlarda idareyi göreve iade için yükümlü kılan kararlar vermiştir. Örneğin:
"İdari soruşturma sonucunda hafif disiplin cezası verilmesi, açığa alma tedbirinin kaldırılmasını gerektirir"69.
5. İtiraz ve Dava Yolları
İdari Başvuru:
Göreve iade talebi kuruma yazılı olarak iletilmeli; reddedilirse idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır611.
Yürütmenin Durdurulması:
Dava açılırken, acil iade için "yürütmenin durdurulması" istemi eklenmelidir611.
Süre:
Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır6.
Sonuç ve EGM İçin Öneri
Göreve İade Zorunludur:
İdari soruşturma tamamlandığı ve kıdem tenzili cezası kesinleştiği için, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir. Adli soruşturmanın devamı, bu hakkı ortadan kaldırmaz.
Pratik Adımlar:
Yazılı iade talebi kuruma iletilmeli.
Olumsuz yanıt alınırsa, idare mahkemesinde dava açılmalı.
Yürütmenin durdurulması için delil olarak DMK 143 ve 145 maddeleri sunulmalı29.
EGM'nin bu konuda direnmesi halinde, Danıştay kararları (ör: E.2018/895, K.2020/123) ve DMK hükümleri ihlal edilmiş olur. Dava sürecinde idare hukuku uzmanı bir avukatla hareket edilmesi kritik önem taşır.
1. Göreve İade Zorunluluğunun Hukuki Dayanakları
DMK Madde 143:
Disiplin cezası kesinleşen memurların, memurluktan çıkarma dışındaki cezalarda (kıdem tenzili dahil) göreve iade edilmesi zorunludur. Bu madde, adli soruşturma devam etse bile uygulanır279.
DMK Madde 145:
Disiplin soruşturması nedeniyle açığa alınma süresi en fazla 3 aydır. Bu süre sonunda idari soruşturma tamamlanmış ve kıdem tenzili gibi bir ceza verilmişse, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir27.
Süre Aşımı:
İdari soruşturma 3 ay içinde tamamlanıp ceza kesinleştiyse, adli soruşturmanın devam etmesi göreve iadeyi engellemez29.
2. Adli-İdari Soruşturma Ayrımı
Bağımsızlık İlkesi:
İdari ve adli soruşturmalar birbirinden bağımsızdır. İdari soruşturmanın tamamlanması ve cezanın kesinleşmesiyle, açığa alma tedbiri hukuki dayanağını kaybeder24.
Tedbirin Amacı:
Açığa alma, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için alınan geçici bir önlemdir. İdari süreç sonlandığında, tedbirin devamı "orantısızlık" oluşturur3611.
3. Kıdem Tenzili Cezasının Etkisi
Memuriyete Devam Engeli Değildir:
Kıdem tenzili, memurun görevine devam etmesine engel olmayan bir disiplin cezasıdır. Bu nedenle, cezanın kesinleşmesiyle birlikte göreve iade zorunludur79.
Mali Haklar:
Göreve iade edilen memura, açıkta geçen süreye ait maaş farkları ve sosyal haklar (yasal faizle) ödenmelidir9.
4. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Özelinde Uygulama
İdarenin Takdir Yetkisi Sınırlıdır:
Adli soruşturma devam etse bile, idari sürecin tamamlanması nedeniyle idarenin "sakınca görme" takdir yetkisi ortadan kalkar. Aksi halde hukuka aykırılık oluşur211.
Yargı Kararları:
Danıştay, benzer durumlarda idareyi göreve iade için yükümlü kılan kararlar vermiştir. Örneğin:
"İdari soruşturma sonucunda hafif disiplin cezası verilmesi, açığa alma tedbirinin kaldırılmasını gerektirir"69.
5. İtiraz ve Dava Yolları
İdari Başvuru:
Göreve iade talebi kuruma yazılı olarak iletilmeli; reddedilirse idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır611.
Yürütmenin Durdurulması:
Dava açılırken, acil iade için "yürütmenin durdurulması" istemi eklenmelidir611.
Süre:
Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır6.
Sonuç ve EGM İçin Öneri
Göreve İade Zorunludur:
İdari soruşturma tamamlandığı ve kıdem tenzili cezası kesinleştiği için, memurun derhal göreve döndürülmesi gerekir. Adli soruşturmanın devamı, bu hakkı ortadan kaldırmaz.
Pratik Adımlar:
Yazılı iade talebi kuruma iletilmeli.
Olumsuz yanıt alınırsa, idare mahkemesinde dava açılmalı.
Yürütmenin durdurulması için delil olarak DMK 143 ve 145 maddeleri sunulmalı29.
EGM'nin bu konuda direnmesi halinde, Danıştay kararları (ör: E.2018/895, K.2020/123) ve DMK hükümleri ihlal edilmiş olur. Dava sürecinde idare hukuku uzmanı bir avukatla hareket edilmesi kritik önem taşır.