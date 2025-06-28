Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 03:32
4/b destek personeli ( Çocuk Bakım) kadroya geçince unvanı ne olur?
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kültür ve turizm bakanlığı devlet sanatçısı alımı hakkında bilgiTarım Bakanlığı RotasyonTicaret Bakanlığı Promosyon SözleşmesiTarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

flanör 1 lavanta 2 cezalandırmak 1 elinde telefonla uyumak 1 İyi geceler sözlük 1 iş yerinde siyaset konuşmak 1 kuzu 2 sözlükte beyin jimnastiği yapmak 1 komşu 2 kan çıbanı 1

Son Haberler

Döner Zincirine FETÖ Operasyonunda 32 TutuklamaYargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararıKripto Varlıklara 72 Saat Kuralı Geldi: MASAK'tan Yeni TebliğFETÖ/PDY'ye müzahir hastanede 7 gün hemşire olarak görev yaptığı gerekçesi ile ilişik kesme hukuka aykırı bulunduHakim ve Savcılar Kurulu atama kararı yayımlandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!