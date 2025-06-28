KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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28 Haziran 2025 03:45
Malesef Gençlik ve Spor...

arkadaşlar merhaba gençlik çalışanıyım sözleşmeli bir yılım dolmadı yurt yönetim memurluğuna geçmek istiyorum geçebilir miyim bilgisi olan var mı ?

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