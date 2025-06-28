Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Haziran 2025 08:18
Okulda öğretmen üzerime yürüdü

Okulda 55yaşların da bir hoca var üzerime yürüdü ilkinde arkamdan poşet fırlattı sinirini alamadı arkamdan geldi üzerime yürüdü çok üzülüyorum o an tepki veremedim dondum kaldım okul da bitti ne yapacağımı bilmiyorum çok taktım kafama tepki veremedim diye


yaylam
Memur
28 Haziran 2025 08:58

Öğretmenin kendi kendine sinirlenmesi olayı ilginç kılıyor.


Englishteach58
Aday Memur
28 Haziran 2025 09:36

Olayı anlatmadım haklısınız, ben okula buranın yöresel sebzesinin siparişini vermiştim son günü gideceğim memlekete götüreyim diye haftadır aramadığım yer kalmamıştı, bu hocamızda bana sabah sen sipariş verdin mi dedi ,ben de evet diğer hocalara göre verdim siparişi size söylemedim zaten buradasınız biz gideceğiz dedim, sonra abi siparişi getirmiş ben dışarıdaydım bu hocamız poşete kendine ayırıyor, ben de onların yeri var hocam dedim , almaya devam etti , suratımı astım tamam siz alın ne alıyorsanız ben kalanı alırım dedim çıktım odadan, sonra tekrar odaya para vermeye girdim abiye, hocaya ayıp ettiniz dedim o da aldı sebzetle poşeti arkamdan fırlattı sinirini alamadı arkamdan geldi başka bir poşeti daha fırlattı üzüldüm ağladım dondum kaldım ne yapacağımı bilemedim

yaylam, 2 saat önce

Öğretmenin kendi kendine sinirlenmesi olayı ilginç kılıyor.

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