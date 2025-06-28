Okulda öğretmen üzerime yürüdü

Olayı anlatmadım haklısınız, ben okula buranın yöresel sebzesinin siparişini vermiştim son günü gideceğim memlekete götüreyim diye haftadır aramadığım yer kalmamıştı, bu hocamızda bana sabah sen sipariş verdin mi dedi ,ben de evet diğer hocalara göre verdim siparişi size söylemedim zaten buradasınız biz gideceğiz dedim, sonra abi siparişi getirmiş ben dışarıdaydım bu hocamız poşete kendine ayırıyor, ben de onların yeri var hocam dedim , almaya devam etti , suratımı astım tamam siz alın ne alıyorsanız ben kalanı alırım dedim çıktım odadan, sonra tekrar odaya para vermeye girdim abiye, hocaya ayıp ettiniz dedim o da aldı sebzetle poşeti arkamdan fırlattı sinirini alamadı arkamdan geldi başka bir poşeti daha fırlattı üzüldüm ağladım dondum kaldım ne yapacağımı bilemedim