Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2025 10:05
Doğum İzni Uzatılacaktı o iş ne oldu?

Haberlerde 1 yıldır çıkıyordu doğum izni 1 yıl olacak diye... Haberler çıkalı 1 yılı geçti hala bir şey yok.. Bilgisi olan var mı bu konuda

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