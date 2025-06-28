Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 10:07
DZKK Sınıf değişikliği

6 yıllık Muvazzaf astsubayım, güverte sınıfı olduğum için mesleğe başladığımdan beri "hareket Hastalı" ile uğraşıyorum. işimi seviyorum 6 yıldır tabiri caizse (Kusa Kusa, halsizlik, seyirde yemek yememek, iştahsızlık, kusmaktan midemin suyu gelmeye başladı. görevden geldiğimde sanki midem delinecek gibi oluyor. sabredemiyorum artık sağlığıma zarar vermue başladı. bu durumda olup yardımcı sınıfa geçen, veya tedavi olan olmuşmudur aramızda. veya fikri olanların geri dönüşlerini bekliyorum. sağolun şimdiden..

Çok Yazılan Konular

Sınıf değişikliği hakkında yardımınıza ihtiyacım varJandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.TSK Geri Hizmete Geçme SakralizasyonTankçı astsubay nasıl sınıf değişikliği yapabilir

Sözlük

bi mola radyo yayını 9 lavanta 2 iş yerinde siyaset konuşmak 1 kuzu 2 Işınlanmak istediğiniz bir yer? 1 her güzelin bir kusuru vardır 1 İyi geceler sözlük 1 Çatıda anten ayarı yapmış efsane nesil 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 1 kötüler geç ölür 3

Son Haberler

Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyorÇin menşeli rüzgar türbini kanadı ithalatına damping soruşturmasıKüçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi TutuklandıKripto varlıkların transfer işlemlerine düzenlemeİzmir Merkezli 7 İlde Operasyon: 14 Gözaltı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!