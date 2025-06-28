Gece Çalışamaz Raporu

arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır ağır derecede uyku apnesiyim ve cihaz kullanıyorum ve 2 aydır psikiyatri tedavisi de görüyorum hem uyku apnesi hemde psikiyatri ilaçları yüzünden sürekli uyku halindeyim ve kurum geçen hafta silahımı aldı ve dilim raporu için hastaneye sevk etti tedavi süresince gece calisamaz raporu alma şansım varmi tercubesi olan varmi... Not silahı alınan gece aktif olmayan görevler verilebilir yani amir inisiyatifinde

arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır ağır derecede uyku apnesiyim ve cihaz kullanıyorum ve 2 aydır psikiyatri tedavisi de görüyorum hem uyku apnesi hemde psikiyatri ilaçları yüzünden sürekli uyku halindeyim ve kurum geçen hafta silahımı aldı ve dilim raporu için hastaneye sevk etti tedavi süresince gece calisamaz raporu alma şansım varmi tercubesi olan varmi... Not silahı alınan gece aktif olmayan görevler verilebilir yani amir inisiyatifinde