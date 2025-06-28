Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2025 10:29
Gece Çalışamaz Raporu
arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır ağır derecede uyku apnesiyim ve cihaz kullanıyorum ve 2 aydır psikiyatri tedavisi de görüyorum hem uyku apnesi hemde psikiyatri ilaçları yüzünden sürekli uyku halindeyim ve kurum geçen hafta silahımı aldı ve dilim raporu için hastaneye sevk etti tedavi süresince gece calisamaz raporu alma şansım varmi tercubesi olan varmi... Not silahı alınan gece aktif olmayan görevler verilebilir yani amir inisiyatifinde

Özer5336
Şef
28 Haziran 2025 10:41
devrem gih memuru ol çekme bu sıkıntıyı

shuparasutcu
Aday Memur
28 Haziran 2025 10:42
sadece uyku apnesi sebebiyle dilim aldınız mı aldıysanız ne çıktı

hasan33884
Aday Memur
28 Haziran 2025 10:49
devrem sonu gih olurmu bilmiyorum ama bu süreçte gece çalışmak zor oluyor iki rahatsızlıktan dolayı sürekli uykusuzum ve yorgunum buda sürekli gergin sinirli yapıyor beni onun için en azından tedavi süresince gece çalışmak istemiyorum bunu yasal olarak yapmak istemiyorum amir inisiyatifi olsun istemiyorum
Özer5336, 32 dk. önce
devrem gih memuru ol çekme bu sıkıntıyı

hasan33884
Aday Memur
28 Haziran 2025 10:50
hayir devrem
shuparasutcu, 31 dk. önce
sadece uyku apnesi sebebiyle dilim aldınız mı aldıysanız ne çıktı
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