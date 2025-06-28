Uyku apnesi ve gece çalışamaz raporu

devrem sonu gih olurmu bilmiyorum ama bu süreçte gece çalışmak zor oluyor iki rahatsızlıktan dolayı sürekli uykusuzum ve yorgunum buda sürekli gergin sinirli yapıyor beni onun için en azından tedavi süresince gece çalışmak istemiyorum bunu yasal olarak yapmak istemiyorum amir inisiyatifi olsun istemiyorum

devrem sonu gih olurmu bilmiyorum ama bu süreçte gece çalışmak zor oluyor iki rahatsızlıktan dolayı sürekli uykusuzum ve yorgunum buda sürekli gergin sinirli yapıyor beni onun için en azından tedavi süresince gece çalışmak istemiyorum bunu yasal olarak yapmak istemiyorum amir inisiyatifi olsun istemiyorum

Özer5336, Bugün devrem gih memuru ol çekme bu sıkıntıyı