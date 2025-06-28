Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2025 11:30
Memur temmuz zam oranı

tahmininiz kaç olur?


denrit
Aday Memur
28 Haziran 2025 12:03
15.5

saglıkcıbey
Aday Memur
28 Haziran 2025 12:31
Öncelikle başlığınız yanlış olmuş. Enflasyon farkı zam değildir

rebirthgokhan
Şef
28 Haziran 2025 13:02

bu kaçıncı başlık?


Zlltrhn
Memur
28 Haziran 2025 13:38
zam oranı 17 diye söyleniyor inşallah hayırlısı
Toplam 4 mesaj

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