Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2025 12:46
İşçiler ocakta enflasyon farkı almıştı

Çoğu kişinin kaçırdığım nokta işçiler Ocak ayında %8 e yakın enflasyon farkını aldı. Üstüne en az %17sözleşme zammı da eklenince kümülatif olarak toplam %26?ya yakın zam olmuş oldu

Memurlar ise totalde %11 zam almıştı


Saglıkççı
28 Haziran 2025 14:00

Uyanık işçiler ise bundan hiç bahsetmiyor. Çok iyi algı yapıyorlar. B

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