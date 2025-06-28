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28 Haziran 2025 13:39
2025/1 merkezi atama

2025/1 merkezi temmuz atamasında TCDD hat bakım memuru alımı olacak mı bilgisi duyumu olan varmı


yeşilrussel
Memur
28 Haziran 2025 13:49

Bu dönem hat bakım alımı olmayacak ama gecenki alimin gitmeyerinlerin yerine 3 5 kişi alabilirler

Toplam 1 mesaj

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