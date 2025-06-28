Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 15:24
GSB Destek personeli becayiş

GSB DESTEK PERSONELİ ELAZIĞ VERİLİR KONYA CİVARI ( karaman, Aksaray daha iyi olur ) alınır

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