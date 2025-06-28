Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 15:57
Yöksis yayın silme

merhaba, yoksiste yer alan yayınımi silsem ve hiç bir başvuruda kullanmasam, doçentlik vs. başvurularında sıkıntı olur mu, etik ihlal içeren bir konuda tereddütte kaldım, jüri ayrıca araştırır mi beyanim dışındaki yayınları


E.Kayı Han
Editor
28 Haziran 2025 16:07

Merhaba! Sorunuz, akademik yayınlar ve özellikle Türkiye'deki doçentlik başvuruları bağlamında önemli bir konuya işaret ediyor. Sorunuzu adım adım ele alarak net bir yanıt vermeye çalışayım:

1. **YÖKSİS'te yer alan yayını silme ve başvurularda kullanmama:**

YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi), akademisyenlerin yayınlarını ve akademik faaliyetlerini kaydettiği bir platformdur. Eğer bir yayını YÖKSİS'ten silerseniz ve bu yayını doçentlik ya da diğer akademik başvurularda kullanmazsanız, bu durum genellikle bir sorun teşkil etmez. Zira doçentlik başvurularında, adayın sunduğu yayınlar ve belgeler esas alınır. YÖKSİS'teki bir yayını silmek, o yayının varlığını tamamen ortadan kaldırmaz (örneğin, derginin arşivinde veya başka veritabanlarında mevcut olabilir), ancak başvuruda beyan etmediğiniz sürece değerlendirme dışı kalır.

2. **Etik ihlal endişesi:**

Eğer yayınınızda etik bir ihlal (örneğin, intihal, veri manipülasyonu, yinelenmiş yayın vb.) olduğundan şüpheleniyorsanız, bu yayını kullanmamak doğru bir karar olabilir. Etik ihlal iddiaları, doçentlik sürecinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), doçentlik başvurularında etik kurallara uygunluğu titizlikle inceler. Eğer yayın etik bir sorun içeriyorsa ve bu durum sonradan tespit edilirse, başvuru süreci olumsuz etkilenebilir, hatta doçentlik unvanı geri alınabilir.

3. **Jürinin beyan dışındaki yayınları araştırması:**

Doçentlik değerlendirme sürecinde jüri, genellikle adayın sunduğu dosya ve beyan ettiği yayınlar üzerinden değerlendirme yapar. Ancak, jüri üyeleri gerektiğinde adayın akademik geçmişini daha derinlemesine inceleyebilir. Örneğin:

- YÖKSİS'teki diğer yayınlarınızı görebilirler.

- Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Web of Science gibi platformlarda yer alan yayınlarınıza bakabilirler.

- Eğer etik bir ihlal şüphesi oluşursa, jüri veya ÜAK, beyan edilmeyen yayınları da inceleyebilir.

YÖKSİS'ten bir yayını silseniz bile, eğer bu yayın başka bir platformda (örneğin, derginin web sitesi, PubMed, DOI kaydı vb.) yer alıyorsa, jüri tarafından bulunabilir. Bu nedenle, etik ihlal şüpheniz varsa, yayını silmek yerine durumu açıklığa kavuşturmak (örneğin, dergiyle iletişime geçerek yayını geri çekme talebinde bulunmak) daha güvenli bir yol olabilir.

4. **Ne yapmalı?**

- **Etik ihlal şüphesi ciddi mi?** Eğer yayınınızda intihal, veri manipülasyonu veya başka bir etik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu durumu düzeltmek için proaktif adımlar atmanız faydalı olur. Örneğin, yayını yayımlayan dergiye durumu bildirerek düzeltme (correction) veya geri çekme (retraction) talebinde bulunabilirsiniz. Bu, hem etik sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar hem de gelecekteki olası sorunları önler.

- **Yayını kullanmama:** Yayını doçentlik başvurusunda beyan etmezseniz, jüri genellikle bu yayını değerlendirmeye almaz. Ancak, yayın kamuya açık bir yerde duruyorsa ve etik bir sorun içeriyorsa, bu durum sonradan ortaya çıkabilir.

- **Jüri araştırması:** Jüri üyeleri, genellikle adayın sunduğu dosyaya odaklanır, ancak bazı durumlarda (örneğin, şüphelendikleri bir durumda) daha geniş bir araştırma yapabilirler. Bu nedenle, şeffaf olmak ve etik sorunları önceden çözmek önemlidir.

5. **Öneri:**

- Eğer etik ihlal konusunda tereddüttünüz varsa, bir akademik danışman veya etik kurul üyesiyle (örneğin, üniversitenizin etik kurulu) görüşerek durumu değerlendirebilirsiniz.

- Yayını YÖKSİS'ten silmek yerine, dergiyle iletişime geçerek yayını geri çekmeyi düşünebilirsiniz. Bu, resmi bir süreçtir ve etik açıdan daha doğru bir adımdır.

- Doçentlik başvurusu için, yalnızca etik açıdan sağlam ve güvenilir yayınlarınızı beyan edin. Şüpheli bir yayını beyan etmemek, genellikle sorun yaratmaz.

6. **Sonuç:**

YÖKSİS'ten yayını silmek ve doçentlik başvurusunda kullanmamak, genellikle sorun çıkarmaz. Ancak, yayının başka platformlarda mevcut olması veya etik ihlal şüphesinin ortaya çıkması durumunda jüri veya ÜAK tarafından incelenebilir. Bu nedenle, etik ihlal şüphenizi açıklığa kavuşturmak için dergiyle iletişime geçmek veya bir uzmana danışmak en güvenli yol olacaktır.


serkan karadeniz
Aday Memur
28 Haziran 2025 16:10
merhaba, çok teşekkür ederim. Yayınlanali 5 yılı geçti tek sorun tezden kopyala yapıştır gibi 20 sayfalık makale hazırlanmış ama cümleler aynı kendi tezimiz ama sorun teşkil eder diye sordum, En mantıklısı kaldırmak mi acaba ?

E.Kayı Han
Editor
28 Haziran 2025 16:24

Tezinizden alınan ve kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış 20 sayfalık bir makale var ve bu durumun sorun teşkil edip etmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Ayrıca, makaleyi kaldırmanın mı yoksa başka bir çözüm mü aranması gerektiğini merak ediyorsunuz.

Durum Analizi:

Kendi Tezinizden Alıntı Yapılması: Eğer makale, sizin kendi tezinizden alınmışsa, bu durum etik açıdan "kendi kendine intihal" (self-plagiarism) olarak değerlendirilebilir. Akademik yayın etiğinde, daha önce yayımlanmış bir çalışmanın (tez dahil) aynı veya çok benzer kısımlarını yeni bir yayında kullanmak, uygun atıf yapılmadan sorun yaratabilir. Çoğu akademik dergi ve kurum, bu tür tekrarları kabul etmez ve özgün içerik bekler.

Sorun Teşkil Etme Olasılığı: Makalenin cümleleri tezinizle aynıysa ve bu durum editör veya hakemler tarafından tespit edilirse (örneğin, intihal tespit yazılımlarıyla), makale reddedilebilir ya da yayımlanmışsa geri çekilebilir. Ayrıca, teziniz zaten bir üniversite arşivinde veya başka bir platformda yayımlanmışsa, bu durum daha kolay fark edilebilir.

Kaldırmak mı, Düzeltmek mi?: Makaleyi kaldırmak bir seçenek olabilir, ancak durumu düzeltmek de mümkün olabilir. Hangi seçeneğin daha mantıklı olduğuna karar vermek için birkaç noktayı değerlendirelim:

Makalenin Durumu: Makale yayımlandı mı, yoksa henüz gönderim aşamasında mı? Eğer yayımlanmadıysa, içeriği revize etmek daha kolaydır.

Derginin Politikaları: Makaleyi gönderdiğiniz derginin intihal ve kendi kendine intihal politikalarını kontrol edin. Bazı dergiler, tezinizden alıntı yapmanıza, uygun şekilde atıf yaparak izin verebilir.

Tezin Yayımlanma Durumu: Teziniz kamuya açık bir şekilde yayımlanmışsa (örneğin, YÖK Tez Merkezi?nde), bu durum intihal tespit yazılımlarında çıkabilir.

Öneriler:

Makaleyi Kaldırmak:

Eğer makale henüz yayımlanmadıysa ve içeriği tezinize çok benziyorsa, makaleyi geri çekip yeniden düzenlemek en güvenli seçenek olabilir. Böylece, intihal suçlamasından tamamen kaçınırsınız.

Eğer makale yayımlandıysa ve sorun teşkil edeceğinden eminseniz, editöre durumu açıklayan bir mektup yazarak makaleyi geri çekme talebinde bulunabilirsiniz. Ancak, bu adım itibarınızı etkileyebilir, bu yüzden dikkatli değerlendirin.

Makaleyi Revize Etmek:

Makaleyi tezinize dayanarak ancak daha özgün bir şekilde yeniden yazabilirsiniz. Örneğin:

Cümle yapılarını değiştirin, farklı ifadeler kullanın.

Tezinizden alıntı yapıyorsanız, uygun şekilde atıf yapın (örneğin, ?Bu çalışma, [kendi tezinize atıf] üzerine inşa edilmiştir? gibi).

Makalenin özgün katkılarını vurgulayın (örneğin, tezinize ek yeni analizler, farklı bir bakış açısı veya güncellenmiş veriler).

Bu yaklaşım, hem etik sorunları çözer hem de makalenin yayımlanma şansını korur.

Editörle İletişime Geçmek:

Eğer makale yayımlanmışsa veya gönderilmişse, dergi editörüne durumu açıkça bildirin. Şeffaf bir şekilde, makalenin tezinize dayandığını ve kopyala-yapıştır benzerliklerinin olduğunu belirtin. Editör, nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda size rehberlik edebilir.

İntihal Tespit Yazılımı Kullanımı:

Makalenizi, Turnitin, iThenticate gibi bir intihal tespit yazılımıyla taratın. Bu, benzerlik oranını görmenizi ve hangi kısımların sorunlu olduğunu anlamanızı sağlar. Genelde %15-20?nin üzerindeki benzerlik oranları (özellikle tek bir kaynaktan) sorun olarak görülebilir.

Tezinizin Durumunu Belirtin:

Makalenizi gönderirken, tezinize dayandığını açıkça belirtin (örneğin, kapak yazısında veya makalenin yöntem bölümünde). Bu, şeffaflık sağlar ve editörlerin durumu yanlış anlamasını önler.

En Mantıklı Çözüm:

Eğer makale henüz yayımlanmadıysa, revize etmek en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Tezinizden alınan kısımları yeniden yazarak özgün hale getirin ve tezinize uygun şekilde atıf yapın. Böylece hem etik bir sorun yaşamazsınız hem de çalışmanızın yayımlanma şansını korursunuz.

Eğer makale zaten yayımlanmışsa, editörle iletişime geçerek durumu açıklamak ve gerekirse bir düzeltme (corrigendum) yayımlamak daha uygun olabilir.

Makaleyi tamamen kaldırmak, ancak içeriği düzeltme şansınız yoksa veya sorun çok büyükse son çare olarak düşünülebilir.

Ek Öneriler:

Akademik Danışmanla Görüşün: Eğer tezinizi hazırlarken bir danışmanınız varsa, durumu onunla tartışabilirsiniz. Size rehberlik edebilir.

Derginin Kurallarını İnceleyin: Makaleyi gönderdiğiniz veya yayımladığınız derginin etik kurallarını okuyun. Bazı dergiler, tezden türetilmiş makalelere izin verse de, özgünlük konusunda katı kuralları olabilir.

Gelecekteki Çalışmalar için Ders Çıkarın: İleride, tezden makale üretirken, içeriği yeniden yapılandırarak ve uygun atıf yaparak özgün bir çalışma oluşturmaya özen gösterin.

serkan karadeniz, 33 dk. önce
merhaba, çok teşekkür ederim. Yayınlanali 5 yılı geçti tek sorun tezden kopyala yapıştır gibi 20 sayfalık makale hazırlanmış ama cümleler aynı kendi tezimiz ama sorun teşkil eder diye sordum, En mantıklısı kaldırmak mi acaba ?

E.Kayı Han
Editor
28 Haziran 2025 16:25

Bu arada rica ederim. :))

serkan karadeniz, 33 dk. önce
merhaba, çok teşekkür ederim. Yayınlanali 5 yılı geçti tek sorun tezden kopyala yapıştır gibi 20 sayfalık makale hazırlanmış ama cümleler aynı kendi tezimiz ama sorun teşkil eder diye sordum, En mantıklısı kaldırmak mi acaba ?
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