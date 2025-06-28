Yöksis yayın silme

Merhaba! Sorunuz, akademik yayınlar ve özellikle Türkiye'deki doçentlik başvuruları bağlamında önemli bir konuya işaret ediyor. Sorunuzu adım adım ele alarak net bir yanıt vermeye çalışayım:

1. **YÖKSİS'te yer alan yayını silme ve başvurularda kullanmama:**

YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi), akademisyenlerin yayınlarını ve akademik faaliyetlerini kaydettiği bir platformdur. Eğer bir yayını YÖKSİS'ten silerseniz ve bu yayını doçentlik ya da diğer akademik başvurularda kullanmazsanız, bu durum genellikle bir sorun teşkil etmez. Zira doçentlik başvurularında, adayın sunduğu yayınlar ve belgeler esas alınır. YÖKSİS'teki bir yayını silmek, o yayının varlığını tamamen ortadan kaldırmaz (örneğin, derginin arşivinde veya başka veritabanlarında mevcut olabilir), ancak başvuruda beyan etmediğiniz sürece değerlendirme dışı kalır.

2. **Etik ihlal endişesi:**

Eğer yayınınızda etik bir ihlal (örneğin, intihal, veri manipülasyonu, yinelenmiş yayın vb.) olduğundan şüpheleniyorsanız, bu yayını kullanmamak doğru bir karar olabilir. Etik ihlal iddiaları, doçentlik sürecinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), doçentlik başvurularında etik kurallara uygunluğu titizlikle inceler. Eğer yayın etik bir sorun içeriyorsa ve bu durum sonradan tespit edilirse, başvuru süreci olumsuz etkilenebilir, hatta doçentlik unvanı geri alınabilir.

3. **Jürinin beyan dışındaki yayınları araştırması:**

Doçentlik değerlendirme sürecinde jüri, genellikle adayın sunduğu dosya ve beyan ettiği yayınlar üzerinden değerlendirme yapar. Ancak, jüri üyeleri gerektiğinde adayın akademik geçmişini daha derinlemesine inceleyebilir. Örneğin:

- YÖKSİS'teki diğer yayınlarınızı görebilirler.

- Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Web of Science gibi platformlarda yer alan yayınlarınıza bakabilirler.

- Eğer etik bir ihlal şüphesi oluşursa, jüri veya ÜAK, beyan edilmeyen yayınları da inceleyebilir.

YÖKSİS'ten bir yayını silseniz bile, eğer bu yayın başka bir platformda (örneğin, derginin web sitesi, PubMed, DOI kaydı vb.) yer alıyorsa, jüri tarafından bulunabilir. Bu nedenle, etik ihlal şüpheniz varsa, yayını silmek yerine durumu açıklığa kavuşturmak (örneğin, dergiyle iletişime geçerek yayını geri çekme talebinde bulunmak) daha güvenli bir yol olabilir.

4. **Ne yapmalı?**

- **Etik ihlal şüphesi ciddi mi?** Eğer yayınınızda intihal, veri manipülasyonu veya başka bir etik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu durumu düzeltmek için proaktif adımlar atmanız faydalı olur. Örneğin, yayını yayımlayan dergiye durumu bildirerek düzeltme (correction) veya geri çekme (retraction) talebinde bulunabilirsiniz. Bu, hem etik sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar hem de gelecekteki olası sorunları önler.

- **Yayını kullanmama:** Yayını doçentlik başvurusunda beyan etmezseniz, jüri genellikle bu yayını değerlendirmeye almaz. Ancak, yayın kamuya açık bir yerde duruyorsa ve etik bir sorun içeriyorsa, bu durum sonradan ortaya çıkabilir.

- **Jüri araştırması:** Jüri üyeleri, genellikle adayın sunduğu dosyaya odaklanır, ancak bazı durumlarda (örneğin, şüphelendikleri bir durumda) daha geniş bir araştırma yapabilirler. Bu nedenle, şeffaf olmak ve etik sorunları önceden çözmek önemlidir.

5. **Öneri:**

- Eğer etik ihlal konusunda tereddüttünüz varsa, bir akademik danışman veya etik kurul üyesiyle (örneğin, üniversitenizin etik kurulu) görüşerek durumu değerlendirebilirsiniz.

- Yayını YÖKSİS'ten silmek yerine, dergiyle iletişime geçerek yayını geri çekmeyi düşünebilirsiniz. Bu, resmi bir süreçtir ve etik açıdan daha doğru bir adımdır.

- Doçentlik başvurusu için, yalnızca etik açıdan sağlam ve güvenilir yayınlarınızı beyan edin. Şüpheli bir yayını beyan etmemek, genellikle sorun yaratmaz.

6. **Sonuç:**

YÖKSİS'ten yayını silmek ve doçentlik başvurusunda kullanmamak, genellikle sorun çıkarmaz. Ancak, yayının başka platformlarda mevcut olması veya etik ihlal şüphesinin ortaya çıkması durumunda jüri veya ÜAK tarafından incelenebilir. Bu nedenle, etik ihlal şüphenizi açıklığa kavuşturmak için dergiyle iletişime geçmek veya bir uzmana danışmak en güvenli yol olacaktır.