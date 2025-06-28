Yöksis yayın silme

Tezinizden alınan ve kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış 20 sayfalık bir makale var ve bu durumun sorun teşkil edip etmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Ayrıca, makaleyi kaldırmanın mı yoksa başka bir çözüm mü aranması gerektiğini merak ediyorsunuz.
Durum Analizi:
Kendi Tezinizden Alıntı Yapılması: Eğer makale, sizin kendi tezinizden alınmışsa, bu durum etik açıdan "kendi kendine intihal" (self-plagiarism) olarak değerlendirilebilir. Akademik yayın etiğinde, daha önce yayımlanmış bir çalışmanın (tez dahil) aynı veya çok benzer kısımlarını yeni bir yayında kullanmak, uygun atıf yapılmadan sorun yaratabilir. Çoğu akademik dergi ve kurum, bu tür tekrarları kabul etmez ve özgün içerik bekler. Sorun Teşkil Etme Olasılığı: Makalenin cümleleri tezinizle aynıysa ve bu durum editör veya hakemler tarafından tespit edilirse (örneğin, intihal tespit yazılımlarıyla), makale reddedilebilir ya da yayımlanmışsa geri çekilebilir. Ayrıca, teziniz zaten bir üniversite arşivinde veya başka bir platformda yayımlanmışsa, bu durum daha kolay fark edilebilir. Kaldırmak mı, Düzeltmek mi?: Makaleyi kaldırmak bir seçenek olabilir, ancak durumu düzeltmek de mümkün olabilir. Hangi seçeneğin daha mantıklı olduğuna karar vermek için birkaç noktayı değerlendirelim: Makalenin Durumu: Makale yayımlandı mı, yoksa henüz gönderim aşamasında mı? Eğer yayımlanmadıysa, içeriği revize etmek daha kolaydır. Derginin Politikaları: Makaleyi gönderdiğiniz derginin intihal ve kendi kendine intihal politikalarını kontrol edin. Bazı dergiler, tezinizden alıntı yapmanıza, uygun şekilde atıf yaparak izin verebilir. Tezin Yayımlanma Durumu: Teziniz kamuya açık bir şekilde yayımlanmışsa (örneğin, YÖK Tez Merkezi?nde), bu durum intihal tespit yazılımlarında çıkabilir.
Öneriler:
Makaleyi Kaldırmak:
Eğer makale henüz yayımlanmadıysa ve içeriği tezinize çok benziyorsa, makaleyi geri çekip yeniden düzenlemek en güvenli seçenek olabilir. Böylece, intihal suçlamasından tamamen kaçınırsınız.
Eğer makale yayımlandıysa ve sorun teşkil edeceğinden eminseniz, editöre durumu açıklayan bir mektup yazarak makaleyi geri çekme talebinde bulunabilirsiniz. Ancak, bu adım itibarınızı etkileyebilir, bu yüzden dikkatli değerlendirin.
Makaleyi Revize Etmek:
Makaleyi tezinize dayanarak ancak daha özgün bir şekilde yeniden yazabilirsiniz. Örneğin:
Cümle yapılarını değiştirin, farklı ifadeler kullanın.
Tezinizden alıntı yapıyorsanız, uygun şekilde atıf yapın (örneğin, ?Bu çalışma, [kendi tezinize atıf] üzerine inşa edilmiştir? gibi).
Makalenin özgün katkılarını vurgulayın (örneğin, tezinize ek yeni analizler, farklı bir bakış açısı veya güncellenmiş veriler).
Bu yaklaşım, hem etik sorunları çözer hem de makalenin yayımlanma şansını korur.
Editörle İletişime Geçmek:
Eğer makale yayımlanmışsa veya gönderilmişse, dergi editörüne durumu açıkça bildirin. Şeffaf bir şekilde, makalenin tezinize dayandığını ve kopyala-yapıştır benzerliklerinin olduğunu belirtin. Editör, nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda size rehberlik edebilir.
İntihal Tespit Yazılımı Kullanımı:
Makalenizi, Turnitin, iThenticate gibi bir intihal tespit yazılımıyla taratın. Bu, benzerlik oranını görmenizi ve hangi kısımların sorunlu olduğunu anlamanızı sağlar. Genelde %15-20?nin üzerindeki benzerlik oranları (özellikle tek bir kaynaktan) sorun olarak görülebilir.
Tezinizin Durumunu Belirtin:
Makalenizi gönderirken, tezinize dayandığını açıkça belirtin (örneğin, kapak yazısında veya makalenin yöntem bölümünde). Bu, şeffaflık sağlar ve editörlerin durumu yanlış anlamasını önler.
En Mantıklı Çözüm:
Eğer makale henüz yayımlanmadıysa,
revize etmek en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Tezinizden alınan kısımları yeniden yazarak özgün hale getirin ve tezinize uygun şekilde atıf yapın. Böylece hem etik bir sorun yaşamazsınız hem de çalışmanızın yayımlanma şansını korursunuz.
Eğer makale zaten yayımlanmışsa, editörle iletişime geçerek durumu açıklamak ve gerekirse bir düzeltme (corrigendum) yayımlamak daha uygun olabilir.
Makaleyi tamamen kaldırmak, ancak içeriği düzeltme şansınız yoksa veya sorun çok büyükse son çare olarak düşünülebilir.
Ek Öneriler:
Akademik Danışmanla Görüşün: Eğer tezinizi hazırlarken bir danışmanınız varsa, durumu onunla tartışabilirsiniz. Size rehberlik edebilir. Derginin Kurallarını İnceleyin: Makaleyi gönderdiğiniz veya yayımladığınız derginin etik kurallarını okuyun. Bazı dergiler, tezden türetilmiş makalelere izin verse de, özgünlük konusunda katı kuralları olabilir. Gelecekteki Çalışmalar için Ders Çıkarın: İleride, tezden makale üretirken, içeriği yeniden yapılandırarak ve uygun atıf yaparak özgün bir çalışma oluşturmaya özen gösterin.
Tezinizden alınan ve kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış 20 sayfalık bir makale var ve bu durumun sorun teşkil edip etmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Ayrıca, makaleyi kaldırmanın mı yoksa başka bir çözüm mü aranması gerektiğini merak ediyorsunuz.
Durum Analizi:
Kendi Tezinizden Alıntı Yapılması: Eğer makale, sizin kendi tezinizden alınmışsa, bu durum etik açıdan "kendi kendine intihal" (self-plagiarism) olarak değerlendirilebilir. Akademik yayın etiğinde, daha önce yayımlanmış bir çalışmanın (tez dahil) aynı veya çok benzer kısımlarını yeni bir yayında kullanmak, uygun atıf yapılmadan sorun yaratabilir. Çoğu akademik dergi ve kurum, bu tür tekrarları kabul etmez ve özgün içerik bekler. Sorun Teşkil Etme Olasılığı: Makalenin cümleleri tezinizle aynıysa ve bu durum editör veya hakemler tarafından tespit edilirse (örneğin, intihal tespit yazılımlarıyla), makale reddedilebilir ya da yayımlanmışsa geri çekilebilir. Ayrıca, teziniz zaten bir üniversite arşivinde veya başka bir platformda yayımlanmışsa, bu durum daha kolay fark edilebilir. Kaldırmak mı, Düzeltmek mi?: Makaleyi kaldırmak bir seçenek olabilir, ancak durumu düzeltmek de mümkün olabilir. Hangi seçeneğin daha mantıklı olduğuna karar vermek için birkaç noktayı değerlendirelim: Makalenin Durumu: Makale yayımlandı mı, yoksa henüz gönderim aşamasında mı? Eğer yayımlanmadıysa, içeriği revize etmek daha kolaydır. Derginin Politikaları: Makaleyi gönderdiğiniz derginin intihal ve kendi kendine intihal politikalarını kontrol edin. Bazı dergiler, tezinizden alıntı yapmanıza, uygun şekilde atıf yaparak izin verebilir. Tezin Yayımlanma Durumu: Teziniz kamuya açık bir şekilde yayımlanmışsa (örneğin, YÖK Tez Merkezi?nde), bu durum intihal tespit yazılımlarında çıkabilir.
Öneriler:
Makaleyi Kaldırmak:
Eğer makale henüz yayımlanmadıysa ve içeriği tezinize çok benziyorsa, makaleyi geri çekip yeniden düzenlemek en güvenli seçenek olabilir. Böylece, intihal suçlamasından tamamen kaçınırsınız.
Eğer makale yayımlandıysa ve sorun teşkil edeceğinden eminseniz, editöre durumu açıklayan bir mektup yazarak makaleyi geri çekme talebinde bulunabilirsiniz. Ancak, bu adım itibarınızı etkileyebilir, bu yüzden dikkatli değerlendirin.
Makaleyi Revize Etmek:
Makaleyi tezinize dayanarak ancak daha özgün bir şekilde yeniden yazabilirsiniz. Örneğin:
Cümle yapılarını değiştirin, farklı ifadeler kullanın.
Tezinizden alıntı yapıyorsanız, uygun şekilde atıf yapın (örneğin, ?Bu çalışma, [kendi tezinize atıf] üzerine inşa edilmiştir? gibi).
Makalenin özgün katkılarını vurgulayın (örneğin, tezinize ek yeni analizler, farklı bir bakış açısı veya güncellenmiş veriler).
Bu yaklaşım, hem etik sorunları çözer hem de makalenin yayımlanma şansını korur.
Editörle İletişime Geçmek:
Eğer makale yayımlanmışsa veya gönderilmişse, dergi editörüne durumu açıkça bildirin. Şeffaf bir şekilde, makalenin tezinize dayandığını ve kopyala-yapıştır benzerliklerinin olduğunu belirtin. Editör, nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda size rehberlik edebilir.
İntihal Tespit Yazılımı Kullanımı:
Makalenizi, Turnitin, iThenticate gibi bir intihal tespit yazılımıyla taratın. Bu, benzerlik oranını görmenizi ve hangi kısımların sorunlu olduğunu anlamanızı sağlar. Genelde %15-20?nin üzerindeki benzerlik oranları (özellikle tek bir kaynaktan) sorun olarak görülebilir.
Tezinizin Durumunu Belirtin:
Makalenizi gönderirken, tezinize dayandığını açıkça belirtin (örneğin, kapak yazısında veya makalenin yöntem bölümünde). Bu, şeffaflık sağlar ve editörlerin durumu yanlış anlamasını önler.
En Mantıklı Çözüm:
Eğer makale henüz yayımlanmadıysa,
revize etmek en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Tezinizden alınan kısımları yeniden yazarak özgün hale getirin ve tezinize uygun şekilde atıf yapın. Böylece hem etik bir sorun yaşamazsınız hem de çalışmanızın yayımlanma şansını korursunuz.
Eğer makale zaten yayımlanmışsa, editörle iletişime geçerek durumu açıklamak ve gerekirse bir düzeltme (corrigendum) yayımlamak daha uygun olabilir.
Makaleyi tamamen kaldırmak, ancak içeriği düzeltme şansınız yoksa veya sorun çok büyükse son çare olarak düşünülebilir.
Ek Öneriler:
Akademik Danışmanla Görüşün: Eğer tezinizi hazırlarken bir danışmanınız varsa, durumu onunla tartışabilirsiniz. Size rehberlik edebilir. Derginin Kurallarını İnceleyin: Makaleyi gönderdiğiniz veya yayımladığınız derginin etik kurallarını okuyun. Bazı dergiler, tezden türetilmiş makalelere izin verse de, özgünlük konusunda katı kuralları olabilir. Gelecekteki Çalışmalar için Ders Çıkarın: İleride, tezden makale üretirken, içeriği yeniden yapılandırarak ve uygun atıf yaparak özgün bir çalışma oluşturmaya özen gösterin.
, 33 dk. önce
serkan karadeniz
merhaba, çok teşekkür ederim. Yayınlanali 5 yılı geçti tek sorun tezden kopyala yapıştır gibi 20 sayfalık makale hazırlanmış ama cümleler aynı kendi tezimiz ama sorun teşkil eder diye sordum, En mantıklısı kaldırmak mi acaba ?