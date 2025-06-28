Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


28 Haziran 2025 16:19
Gündelik Hayatta Yapmak İstemeyip yaptığınız Şeyler..

Samimiyetsiz samimilik


meral7919
Aday Memur
28 Haziran 2025 16:22

Çok erken kalkıp işe gitmek


meral7919
Aday Memur
28 Haziran 2025 16:23

toplu taşımayla eve dönmek.

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