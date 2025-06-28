Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2025 16:22
Mide kanseri ve Gih'e geçiş

merhaba arkadaslar mide kanserine yakalandim daha sonra ameliyat oldum kemoterapi aldim benim sormak istedigim yüzde 60 engelli raporuda aldim gihe geçme sansim nedir nasil bir yol izlemeliyim bilen biri yardimci olursa sevinirim


Cemil4867
Memur
28 Haziran 2025 16:35

Geçmiş olsun kardeşim bende böbrek kanserinden geçtim, sağlık şartları yönetmeliğin de hastalık karşısında maddeler yazıyor c- d şeklinde gih olmak için d dilimi alman gerekiyor...

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