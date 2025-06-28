Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Haziran 2025 16:30
GSB DESTEK PERSONELİ ELAZIĞ VERİLİR KONYA CİVARI ( karaman, Aksaray daha iyi olur ) alınır
GSB DESTEK PERSONELİ ELAZIĞ VERİLİR KONYA CİVARI ( karaman, Aksaray daha iyi olur ) alınır

Çok Yazılan Konular

YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)Proje okulu kararnameleri ne zaman gelir?Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni olan var mı? İli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.Okulda öğretmen üzerime yürüdüSoruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiOrtaokulda sınıf rehber öğretmenliğini bırakabilir miyim?İl dışı mazaret ataması son tarihi nedir?

Sözlük

sözlükte beyin jimnastiği yapmak 2 akrostiş 2 into the wild film 1 İyi geceler sözlük 1 saray 1 günün filmi 2 beyaz gömlek içine siyah atlet giyen erkek 1 bi mola radyo yayını 11 cezalandırmak 1 lavanta 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajıEge Denizi için fırtına uyarısı yapıldıÇiftçilere Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi İmkanları GenişletildiAkdeniz'in derinliklerinde 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktıTürkiye'de Boy ve Kilo Ölçümlerinde Obezite Oranları Dikkat Çekti

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!