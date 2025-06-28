KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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28 Haziran 2025 16:47
AFAD Jeoloji mühendisi alımı 2024 kpss

Arkadaşlar 2024 kpss ile alım olacak mı ya da oldu mu acaba bilginiz var mı?

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