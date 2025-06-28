Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Haziran 2025 17:55
Uzman ve baş ogretmenlik ünvanlari online ve akademilerde yüz yuze egitimden sonra verilecek

Akademiye gidip ders alip basarili olursak mi basö. ya da uzman olacagiz?

Ve bu akademiler her ilde yok. Nasil olacak

Bilen var mi ?


jajacoelho
Genel Müdür
28 Haziran 2025 18:26

Sınav mı var da başarılı olunacak,eğitimi alıp döneceğiz.


1aysemm
Aday Memur
28 Haziran 2025 18:57

Hocam onun sonunda sinav da olur . Basarili olana unvan verilir .

jajacoelho, 39 dk. önce

Sınav mı var da başarılı olunacak,eğitimi alıp döneceğiz.


jajacoelho
Genel Müdür
28 Haziran 2025 19:00

ömk da sınav yok..kılvavuz kanuna uyar

1aysemm, 8 dk. önce

Hocam onun sonunda sinav da olur . Basarili olana unvan verilir .

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