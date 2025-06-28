Türkçe Öğretmenliği lisans mezunuyum. Ayrıca Eğitim Yönetimi (Tezli) bölümünden geçen hafta mezun oldum. Eğitim yönetimi okuyarak hata mı, yaptım. Direkt Türkçe öğretmenliği üzerine mi, tezli yüksek lisans yapmalıydım yoksa fark eden bir şey yok mudur, bu durumda kadro bulmam zor mu?

Bu konularda bilgisi olan değerli hocalarım yardımcı olur musunuz?