Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 19:23
FETÖ Sebebiyle Kamudan İhraç Edilip Hapis Cezası Alan Birisinin 1. Derece Yakını Şube Müdürlüğüne

Kurum düşünüyormuş! Atasak mı? Atamasak mı? Var mı buna benzer bir örnek paylaşır mısınız?


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
28 Haziran 2025 19:26
Başlık Şu: FETÖ Sebebiyle Kamudan İhraç Edilip Hapis Cezası Alan Birisinin 1. Derece Yakını Şube Müdürlüğüne Ataması Yapılır mı?

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
28 Haziran 2025 20:47
Bitiyor yada uydurma diyenler M.Dönere baksınlar.
Toplam 2 mesaj

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