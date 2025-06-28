Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
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28 Haziran 2025 20:01
sonradan engelli olan memurun tayin talebi hakkında

Arkadaşlar merhabalar ben 10 yıllık kadrolu memurum. Adalet bakanlığında çalışıyorum. Sonradan rahatsızlığım olduğunu öğrenip engelli raporu aldım. %67 oranında. Ben de ailemin olduğu ile gitmek istiyorum henüz dilekçe vermedim olumsuz gelmesinden korkuyorum. Tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz iyi günler dilerim

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