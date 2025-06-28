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28 Haziran 2025 20:15
DHMİ maaşları

DHMİ tekniker maaşları 90bin civarı deniyor. Eğer doğruysa iki yıllik elektrik okuyacağım. Bilgisi olan varsa yazarsa seviniirm


jackreacher52
Aday Memur
28 Haziran 2025 20:29

maaşı doğrudur, girip girebileceğin en kebap mesleklerden birisidir, 24 saat nöbet bile tutsan maksimum 1 saatini çalışarak geçirirsin, ya yatarsın ya da telefonla oynarsın :d

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