Yıl olmuş 2025, okullarda hala adaletsizlikleri konuşuyoruz!?

Okullardaki eğitim ve işleyişte birçok adaletsizlik günümüzde de hâlâ devam ediyor ne yazık ki!??

1)TYMM diye bir şey çıktı, eğitimde çağ atladık, uzaya çıktık , birkaç yıl sonra bunun da bir işe yaramadığı anlaşılacağı kesin!

2) Sınıfta öğrenci patron öğretmen modern dadılıktan başka bir iş yapamıyor, sistem öğrenci lehine... Okulların işleyişini düzgün sürdürebilmesi için yaptırımlar olmalı!!?

3) Sınıfçı idareciler için fiilî ders mecburiyeti yokken Branşçı idareciler için fiilî 6 saat ders mecburiyeti var ve neticede her iki idareci de aynı ek ders ücreti almakta, adalet bunun neresinde!!?

4) PDR diye bir sistem eğitimimize dahil olalı okullarda eğitim hep geriye gitmekte, çünkü PDR mesleği tıpkı Avukatlık ve Emlakçılık gibi Yahudi mesleği/onların ülkemize dayattığı mesleklerden. Öğretmen eskiden beri zaten aynı zamanda sınıfında rehber idi ama tabii aynı zamanda okullarda düzenin iyi işleyebilmesi için disiplin kuralları vardı. İnsan kendini savunabilir Avukatlık gereksiz idi, insan kendi eşyasını satabilir, Emlakçılık gereksiz idi!!?

5) Bir diğer problem idareye yakın öğretmenlere kulüp hediye edilir, yıllar boyu devam eder; öte yandan idareyi eleştiren/doğruyu söyleyip dokuz köyden kovulan öğretmene ise daima sınıf rehberliği verilir, o da cezalandırılır: her ikisi de aynı ek dersi alır!!?

6) Ortaokulda nöbetçi branş öğretmenlerine boş derslerinde öğretmeni gelmeyen sınıflara ders doldurma görevi verilir, fakat bunun karşılığında ek ders ücreti verilmez, angarya iş görülür, hâlbuki öğretmen sonuçta sınıfta vakit harcamıştır. İlkokulda nöbetçi öğretmen için böyle bir görev asla yoktur çünkü gelmeyen öğretmenin öğrencileri de gelmez.....

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Daha bunun gibi nice sorunlar var maalesef!!? Seminer döneminde okullarda eğitimi asıl etkileyen bu ve bu gibi sorunlar nedense konuşulmaz, eften püften meselelerle öğretmenlerin zamanı öldürülür!!? Sistem böyle gelmiş böyle gidecektir!??