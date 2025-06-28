Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 23:04
29 haziran twitter etkinlil planı

Değerli meslektaşlarım, 29 Haziran Pazar günü Twitter'da, promosyon bedelinin 300 bin TL olması amacıyla bir etkinlik düzenlenecektir. Katılım gösterebilecek herkesten destek rica ediyorum.


Hakanf93
Aday Memur
28 Haziran 2025 23:08

Etkinlik saat 19.00 da başlayacaktır

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