Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2025 23:13
Bağırsak gazı sorunu hk

Selam aleyküm arkadaşlar, ben başka bir kurumdan emekli oldum,sorum şu, genel de abdest alırken ve namaz kılarken genel de bağırsaklarımda gaz oluyor, bu işin bir çözümü var mı, veya genellikle herkesin kullandığı bir ilaç var mı, cemaate namaz kıldıran hocalar bu durumda nasıl başa çıkıyor acaba merak ettim , şimdiden teşekkür ederim

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