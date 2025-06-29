Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 00:43
Gih memurluğu için başvurdum.

Herkese merhaba. 2005-2007 yılları arasında polis okulunda majör depresyon teşhisi kondu tarafıma, emniyette kayıtlı bir şekilde tedavi oldum, defaten heyet raporları aldım B dilimi olarak. Ancak geçen 18 yılımın ardından son 5-6 ay çok kötü şeyler yaşadım ve psikoloğa giderek silahımı teslim ettim. GİH olabilirmiyim. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum.

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