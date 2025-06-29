Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 09:41
Meslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?

Arkadaşlar merhaba,

Şu an görevlendirme olup birkaç gün sonra kadrolu başlama yapacağım proje okulu meslek lisesinde atölye ve laboratuvar öğretmeniyim.

Yaz aylarında işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerimiz var. OK müdürüne yaz 25 Temmuz 25 ağustos arasında memleketime hasta olan annemin bahçe işlerine yardım için gideceğimi ve bu tarihlerde koordinatörlük istemediğimi belirttim ama 2 haftadan fazla hiç kimseye izin vermediği ve vermeyeceği konusunda sözlü tartışmalar yaşadık. Sonrasinda ben de o zaman ben kanunların bana verdiği hakkı kullanarak 1 temmuz - 31 ağustos tarihleri arasında hiç görev almayım siz de baştan istediğiniz birisine verirsiniz bu görevi dedim. Müdür bana "sen hangi okulda çalıştığını bilmiyor musun, senin bu okulda öyle bir hakkın yok" dedi. Bu tartışma benim kanun, yönetmelik maddesi saymam, onun ise "bu söylediklerin bu okulda geçerli değil ben istersem seni 7/24 çalıştırırım burası tam yıl-tüm gün çalışma esasına gore çalışır, ben senin amirin olarak seni istediğim zaman izne gönderir istemezsem göndermem" sözleriyle devam etti. Üstüne "bana mevzuat öğretmeye kalkma, Bana iş öğretmen, bana akıl verme" gibi sözlerle devam etti. Bunların üstüne en son benzer şeyler söyleyip benim işim var çıkıyorum bu konu kapandı diyerek kalkıp gitti.

Ben de ertesi hafta pazartesi günü ilgili kanun, yönetmelik ve Koordinatörlük görevlendirme ile ilgili yönergelerin maddeleri içeren bir dilekçeyle 2 ay koordinatörlük istemediğimi belirterek okula verdim. Bu durumu 1 gün sonra öğrenen müdür 2 gün sonrasında koordinatör öğretmenlerle ya tatili izinlerini görüşmek üzere şeklinde toplantı yaptı.

Bu toplantıya daha 2. cümlesinde benim dilekçeyi ve ismimi zikretmeye başlayarak birçok cümlesinde beni tehdit etti mutsuz bir şekilde bu okuldan gideninin Ben olacağımı ima etti. Bana "1 sayfaya dilekçe yazıp kanun yönetmelik maddesi koyarak mevzuat öğretmeye kalkarsan sana bir cevap yazarım 2 ay boyunca okuyamazsın" şeklinde cümleler kurdu. Bu okulda yaz tatilinde herkesin çalıştığını benim düzenimi bozup başkalarına yeni yollar açacak işler içine giremezsin şeklinde sözler söyledi. Söylediği şeylere ve sürecin nasıl ilerlediğini diğer 15 civarı arkadaşa da aktarmak kendimi açıklamak için söz hakkı istedim ama kendisi 15 dakika bana laf söyleyip bana 3 dakika bile söz hakkı vermedi.

Sonrasinda 2 hafta üzerinde izin isteyen öğretmenlerden 3 kişiye o tarihlerde yerine bakacakların kim olduğunu falan sorup sonra tekrar bana döndü. Ben de kanun ve yönetmeliklerlerin bana verdiği hakkımı kullanarak 1 temmuz 31 ağustos tarihleri arasında izin kullanmak, Koordinatörlük yapmak istemiyorum ve bu şekilde de dilekçemi vermiştim dedim.


BahadirKaya90
Aday Memur
29 Haziran 2025 09:43

İlk mesajda sığmadığı için konunun devamını yazıyorum.

Benim bu sözüm üzerine çok sinirlenip ama olmaz bu böyle toplantı falan yok, toplantı bitmiştir o zaman" diyerek elindeki kalemi masaya doğru atarak kalkip gitti ve toplantıyı terk etti.

Dün okul müdür yardımcısı beni arayarak "2 gün sonra dilekçeye dönüş yapacağını ve müdürün şu tarihlerde seni izne çıkarıp şu tarihlerde görev verdiğini söylemek için aradım işlerini ona göre planlarsın diye önceden haber vereyim dedim"dedi.

Müdür, bana benim isteğimin tam zıttı şeklinde izin istediğim tarihlerde koordinatörlük görevi, izin istemediğim tarihlerde ise izin vereceğini duymuş oldum.

Konuyla alakalı sendikama haber verdim. Bir sonraki aşamada il milli eğitim müdüründen randevu isteyip konuşmak isteyeceğim. Henüz CIMERE bir şey yazmadım.

Bu okul müdürüyle bu yıl içinde yaşadığım ilk olay değil ve bunun öncesinde de yine yönetmeliğe aykırı yapılan başka bir işlem yüzünden müdür yardımcısına i&#775;tiraz ettiğimde beni yanına çağırtıp ben hep böyle uyguladım, bundan sonra da böyle uygulamaya devam edeceğim diyerek alan şefine 2 saat diğer 3 öğretmene 17'şer saat ders dağıtmıştı koordinatörlük dönemi başlarken.

Konuyla alakalı desteğe ihtiyacım var. Çünkü müdür ile tanıştığımız ilk günden beri yaşanan farklı olaylar sonrası psikolojim git gide olumsuz etkilendi ve izin günlerimde bile yaşanan şeyler aklıma gelip kafam rahat bir şekilde tatil bile yapamamaktayım ve tüm öğretmenler mutlu mesut tatile çıkmışken ben 1 haftadır stres içinde nereden ne desteğini bulabilirim diye düşünmekteyim ve birakin tatili evden dışarı çıkacak enerji ve psikoloji bile kalmadı.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Haziran 2025 11:35

Hocam,

Uzun olduğu için okuyamayacağım ama sizinle ilgili bazı bölümler var. Özet geçerseniz ilgili durumdakiler faydalanabilir.

https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/26115454_KOORDYNATOR_OYRETMEN_EL_KYTABI.pdf

Bu arada adam "Ali kıran baş kesen" olmuş. Direkt bir madde varsa hocam şu şu maddeye göre böyle bir görevimiz var, der olur biterdi. Kanun bana bir hak veriyorsa şahsi duruşum hele bu tavır karşısında eğilmemek olurdu. Şimdilerde herkes korkuyor. Bilmiyorum (bizim yaş var) bu tip sorunlarda dik durmaktan hiç kaybetmedim. Birkaç hafta canımız sıkılsa da sonrası (zaten alan, pedegoji ve işte sıkıntı olmayınca da) iyi oldu.

Not: Annenizin durumunu da dilekçeye mümkünse raporla eklediğiniz zaman göreviniz bile olsa kimse dokunamaz.

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