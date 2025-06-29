Meslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?

Arkadaşlar merhaba,

Şu an görevlendirme olup birkaç gün sonra kadrolu başlama yapacağım proje okulu meslek lisesinde atölye ve laboratuvar öğretmeniyim.

Yaz aylarında işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerimiz var. OK müdürüne yaz 25 Temmuz 25 ağustos arasında memleketime hasta olan annemin bahçe işlerine yardım için gideceğimi ve bu tarihlerde koordinatörlük istemediğimi belirttim ama 2 haftadan fazla hiç kimseye izin vermediği ve vermeyeceği konusunda sözlü tartışmalar yaşadık. Sonrasinda ben de o zaman ben kanunların bana verdiği hakkı kullanarak 1 temmuz - 31 ağustos tarihleri arasında hiç görev almayım siz de baştan istediğiniz birisine verirsiniz bu görevi dedim. Müdür bana "sen hangi okulda çalıştığını bilmiyor musun, senin bu okulda öyle bir hakkın yok" dedi. Bu tartışma benim kanun, yönetmelik maddesi saymam, onun ise "bu söylediklerin bu okulda geçerli değil ben istersem seni 7/24 çalıştırırım burası tam yıl-tüm gün çalışma esasına gore çalışır, ben senin amirin olarak seni istediğim zaman izne gönderir istemezsem göndermem" sözleriyle devam etti. Üstüne "bana mevzuat öğretmeye kalkma, Bana iş öğretmen, bana akıl verme" gibi sözlerle devam etti. Bunların üstüne en son benzer şeyler söyleyip benim işim var çıkıyorum bu konu kapandı diyerek kalkıp gitti.

Ben de ertesi hafta pazartesi günü ilgili kanun, yönetmelik ve Koordinatörlük görevlendirme ile ilgili yönergelerin maddeleri içeren bir dilekçeyle 2 ay koordinatörlük istemediğimi belirterek okula verdim. Bu durumu 1 gün sonra öğrenen müdür 2 gün sonrasında koordinatör öğretmenlerle ya tatili izinlerini görüşmek üzere şeklinde toplantı yaptı.

Bu toplantıya daha 2. cümlesinde benim dilekçeyi ve ismimi zikretmeye başlayarak birçok cümlesinde beni tehdit etti mutsuz bir şekilde bu okuldan gideninin Ben olacağımı ima etti. Bana "1 sayfaya dilekçe yazıp kanun yönetmelik maddesi koyarak mevzuat öğretmeye kalkarsan sana bir cevap yazarım 2 ay boyunca okuyamazsın" şeklinde cümleler kurdu. Bu okulda yaz tatilinde herkesin çalıştığını benim düzenimi bozup başkalarına yeni yollar açacak işler içine giremezsin şeklinde sözler söyledi. Söylediği şeylere ve sürecin nasıl ilerlediğini diğer 15 civarı arkadaşa da aktarmak kendimi açıklamak için söz hakkı istedim ama kendisi 15 dakika bana laf söyleyip bana 3 dakika bile söz hakkı vermedi.

Sonrasinda 2 hafta üzerinde izin isteyen öğretmenlerden 3 kişiye o tarihlerde yerine bakacakların kim olduğunu falan sorup sonra tekrar bana döndü. Ben de kanun ve yönetmeliklerlerin bana verdiği hakkımı kullanarak 1 temmuz 31 ağustos tarihleri arasında izin kullanmak, Koordinatörlük yapmak istemiyorum ve bu şekilde de dilekçemi vermiştim dedim.