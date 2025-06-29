Meslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?

İlk mesajda sığmadığı için konunun devamını yazıyorum.
Benim bu sözüm üzerine çok sinirlenip ama olmaz bu böyle toplantı falan yok, toplantı bitmiştir o zaman" diyerek elindeki kalemi masaya doğru atarak kalkip gitti ve toplantıyı terk etti.
Dün okul müdür yardımcısı beni arayarak "2 gün sonra dilekçeye dönüş yapacağını ve müdürün şu tarihlerde seni izne çıkarıp şu tarihlerde görev verdiğini söylemek için aradım işlerini ona göre planlarsın diye önceden haber vereyim dedim"dedi.
Müdür, bana benim isteğimin tam zıttı şeklinde izin istediğim tarihlerde koordinatörlük görevi, izin istemediğim tarihlerde ise izin vereceğini duymuş oldum.
Konuyla alakalı sendikama haber verdim. Bir sonraki aşamada il milli eğitim müdüründen randevu isteyip konuşmak isteyeceğim. Henüz CIMERE bir şey yazmadım.
Bu okul müdürüyle bu yıl içinde yaşadığım ilk olay değil ve bunun öncesinde de yine yönetmeliğe aykırı yapılan başka bir işlem yüzünden müdür yardımcısına i̇tiraz ettiğimde beni yanına çağırtıp ben hep böyle uyguladım, bundan sonra da böyle uygulamaya devam edeceğim diyerek alan şefine 2 saat diğer 3 öğretmene 17'şer saat ders dağıtmıştı koordinatörlük dönemi başlarken.
Konuyla alakalı desteğe ihtiyacım var. Çünkü müdür ile tanıştığımız ilk günden beri yaşanan farklı olaylar sonrası psikolojim git gide olumsuz etkilendi ve izin günlerimde bile yaşanan şeyler aklıma gelip kafam rahat bir şekilde tatil bile yapamamaktayım ve tüm öğretmenler mutlu mesut tatile çıkmışken ben 1 haftadır stres içinde nereden ne desteğini bulabilirim diye düşünmekteyim ve birakin tatili evden dışarı çıkacak enerji ve psikoloji bile kalmadı.
İlk mesajda sığmadığı için konunun devamını yazıyorum.
Benim bu sözüm üzerine çok sinirlenip ama olmaz bu böyle toplantı falan yok, toplantı bitmiştir o zaman" diyerek elindeki kalemi masaya doğru atarak kalkip gitti ve toplantıyı terk etti.
Dün okul müdür yardımcısı beni arayarak "2 gün sonra dilekçeye dönüş yapacağını ve müdürün şu tarihlerde seni izne çıkarıp şu tarihlerde görev verdiğini söylemek için aradım işlerini ona göre planlarsın diye önceden haber vereyim dedim"dedi.
Müdür, bana benim isteğimin tam zıttı şeklinde izin istediğim tarihlerde koordinatörlük görevi, izin istemediğim tarihlerde ise izin vereceğini duymuş oldum.
Konuyla alakalı sendikama haber verdim. Bir sonraki aşamada il milli eğitim müdüründen randevu isteyip konuşmak isteyeceğim. Henüz CIMERE bir şey yazmadım.
Bu okul müdürüyle bu yıl içinde yaşadığım ilk olay değil ve bunun öncesinde de yine yönetmeliğe aykırı yapılan başka bir işlem yüzünden müdür yardımcısına i̇tiraz ettiğimde beni yanına çağırtıp ben hep böyle uyguladım, bundan sonra da böyle uygulamaya devam edeceğim diyerek alan şefine 2 saat diğer 3 öğretmene 17'şer saat ders dağıtmıştı koordinatörlük dönemi başlarken.
Konuyla alakalı desteğe ihtiyacım var. Çünkü müdür ile tanıştığımız ilk günden beri yaşanan farklı olaylar sonrası psikolojim git gide olumsuz etkilendi ve izin günlerimde bile yaşanan şeyler aklıma gelip kafam rahat bir şekilde tatil bile yapamamaktayım ve tüm öğretmenler mutlu mesut tatile çıkmışken ben 1 haftadır stres içinde nereden ne desteğini bulabilirim diye düşünmekteyim ve birakin tatili evden dışarı çıkacak enerji ve psikoloji bile kalmadı.