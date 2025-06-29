Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 10:29
İl dışı iptal hakkı

İl dışı iptal hakkı verilir mi? dilekçe verip cevap alan var mı


mesud
Memur
29 Haziran 2025 11:11

Bende merak ediyorum sizden önce bu konu ile ilgili başlık açılmıştı. Orda temmuzun sonuna kadar bekleyin denilmiş bazı arkadaşlara yerinize atanan olmazsa dilekçe verin diye. İşin açıkçası bende memlekete tayin istedim

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