Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


29 Haziran 2025 10:29
Antalya'dan va mı?

gezmek takılmak için nerelrei önerırsnız ?

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırÖzlediğim şeylerin listesini yapıyordum.az yardımcı olur musunuz?Hic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenGececi tayfa

Sözlük

lanet 2 crops35 1 ahır 3 bi mola radyo yayını 19 beyin okuma makinesi 2 Işınlanmak istediğiniz bir yer? 1 okul yolunda 1 mülakatta liyakat olup olmayacağı sorunu 1 her güzelin bir kusuru vardır 1 geçmişin hatırı 4

Son Haberler

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz KararıBalıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi öldüYaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltında

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!