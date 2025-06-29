Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2025 10:30
Bedelli askerlik hakkım yanmış

Merhaba sizlere bir sorum olacak ben 2022 son ayında bedelli askerliğe başvurmuştum kura ve sınıflandırmam işe 2023 mayıs ayında belli oldu erzincana gidecektim Ancak ben bedelli askerliğe teslim olmama 5 ay kala TSK da ast subaylık kazandım ailemde bana nasıl olsa asker olacaksın dediler bedelli askerliğimi iptal etmemi söylediler bende askerlik şubesinden iptal ettirdim bedelli askerliğimi daha sonra askeri okulda eğitimim devam ederken özel sebeplerden kaynaklı okuldan ayrılmak zorunda kaldım tekrar bedelli askerliğe başvurmak için askerlik şubesine gittiğimde ise böyle bir hakkımın olmadıgını söyledi askerlik sübesi ancak ben yemin ederim ki bedellli askerlik hakkımı sırf askeri okulu kazandıgım için iptal etmiştim bu konuda askerl alma kanununda kura ve sınıflandırmadan sonra bedelli askerlik hakkından vaz gecenlere 2. Bir hak verilmez yazıyo bende bu maddeyi bilmiyordum sizce mazeretim olduğundan dolayı bedelli askerliği iptal ettirdim için dava acıp tekrardan hakkımı kazanabilir miyim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Jandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.DZKK Sınıf değişikliğiTankçı astsubay nasıl sınıf değişikliği yapabilir

Sözlük

akrostiş 3 iş yerinde siyaset konuşmak 1 okul yolunda 1 özledim seni 1 Savaş 1 Tom Hanks 4 lavanta 2 sözlükte beyin jimnastiği yapmak 2 sevimli olmaya çalışmak 3 biyolojik saat 1

Son Haberler

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz KararıBalıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi öldüYaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltında

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!