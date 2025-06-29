Bedelli askerlik hakkım yanmış

Merhaba sizlere bir sorum olacak ben 2022 son ayında bedelli askerliğe başvurmuştum kura ve sınıflandırmam işe 2023 mayıs ayında belli oldu erzincana gidecektim Ancak ben bedelli askerliğe teslim olmama 5 ay kala TSK da ast subaylık kazandım ailemde bana nasıl olsa asker olacaksın dediler bedelli askerliğimi iptal etmemi söylediler bende askerlik şubesinden iptal ettirdim bedelli askerliğimi daha sonra askeri okulda eğitimim devam ederken özel sebeplerden kaynaklı okuldan ayrılmak zorunda kaldım tekrar bedelli askerliğe başvurmak için askerlik şubesine gittiğimde ise böyle bir hakkımın olmadıgını söyledi askerlik sübesi ancak ben yemin ederim ki bedellli askerlik hakkımı sırf askeri okulu kazandıgım için iptal etmiştim bu konuda askerl alma kanununda kura ve sınıflandırmadan sonra bedelli askerlik hakkından vaz gecenlere 2. Bir hak verilmez yazıyo bende bu maddeyi bilmiyordum sizce mazeretim olduğundan dolayı bedelli askerliği iptal ettirdim için dava acıp tekrardan hakkımı kazanabilir miyim teşekkürler.