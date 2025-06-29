Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Haziran 2025 12:34
istifa sonrası açıktan atama
2025 yılı için istifa sonrası açıktan atama ile ilgili bir gelişme var mı ?

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