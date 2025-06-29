Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 12:46
Enflasyon un altında ücret artışı şaka gibi
3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon ne çıkarsa çıksın memur ve emeklisine Enflasyonun altında ücret artışı yapılacak. Şimdi biz enflasyona ezilmiş olmuyormuyuz? Yönetenlerin, sendikaların mantıklı bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

ingilizceci78
Aday Memur
29 Haziran 2025 13:15

200bin lira maaş alanda var 50bin almayanda var. Kira maaşa göre değil Seyyanen zam verilmeli

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