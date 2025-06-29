Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 12:46
Enflasyonun altında ücret artışı şaka gibi

3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon ne çıkarsa çıksın memur ve emeklisine Enflasyonun altında ücret artışı yapılacak. Şimdi biz enflasyona ezilmiş olmuyormuyuz? Yönetenlerin, sendikaların mantıklı bir açıklama yapmasını bekliyoruz.


ingilizceci78
Aday Memur
29 Haziran 2025 13:15

200bin lira maaş alanda var 50bin almayanda var. Kira maaşa göre değil Seyyanen zam verilmeli


berkaydal
Şube Müdürü
29 Haziran 2025 16:56

22 yılda sadece 2 kere enflasyon üstü oran açıklandı. Reel enflasyon değil tabi. Uyanacaksınız bir gün. İnanıyorum.


Memurilanlari
Memur
30 Haziran 2025 02:39

Bu şakayı her 6 ayda bir yaşıyoruz ama hiç komik değil. Komik olan bu şakanın komedyeni Ali Yalçınlı Memur-sen e üye olan 1 milyon memur.


Özelgtmc
Aday Memur
30 Haziran 2025 15:19

Szi bir ay önce %20-%25 zam verileceğini iddia etmiyormuymuydunuz ne çabuk vaz geçtiniz iddianızdan!!!


Lewo124
Memur
30 Haziran 2025 15:31
ben iddiamdan vazgeçmedim hala aynı noktadayım. dikkat çektiğim konu farkında iseniz enflasyon oranının altında ücret artışı yapılacak olması. Belki yazımı sizin dışınızda biri okurda yanlış yapılıyor diye dikketini çekmesi için yazdım.
Özelgtmc, 5 saat önce

Szi bir ay önce %20-%25 zam verileceğini iddia etmiyormuymuydunuz ne çabuk vaz geçtiniz iddianızdan!!!


Hayydar
Aday Memur
30 Haziran 2025 18:03

Ülke ekonomisi ha bire/gece gündüz durmadan basılan paraya&#128184; bağlı, bu yüzden enflasyon ülke tarihinin rekor seviyelerinde, bahanemiz de hazır: Dünya'da savaş var, pandemi bizi bitirdi falan filan inter milan!!?

Hâl böyleyken ülkede baştakilerin gelmiş geçmiş büyük soygun/vurgun/hırsızlık peşinde koştuğu, TL'nin değerinin böylesine diplere gömüldüğü bir dönemde zamların ürünlerde rekor seviyelere çıkması, maaşlarda ise çok komik düşük seviyelerde kalması çok normal/beklenen bir durumdur!!?

Ülkenin seçimlere dek daha kötüye gitmesi kaçınılmazdır, dolayısıyla bu zamlar dahaaa iyi zamlar, bu günler dahaaa iyi günler!!?


Kagiş
Müsteşar
30 Haziran 2025 18:45

Enflasyon düşüyormuş haberiniz yok mu? Nerede düşüyor bu enflasyon göreniniz, bileniniz var mı?)))


Hayydar
Aday Memur
30 Haziran 2025 18:52

Şimşek bile elinde fırsat olsa/bıraksalar kaçıp gidecek, çünkü baştakilerin bu kadar soygun/vurgun/hırsızlığına o da şahit oluyor lakin diyecek söz bulamıyor, geçiştiriyor, günü kurtarmaya bakıyor, Sendika ve baştakiler bu duruma ne diyebilir, ancak siyasi cevap verebilir/yani palavrayı basar!??

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