Enflasyonun altında ücret artışı şaka gibi

ben iddiamdan vazgeçmedim hala aynı noktadayım. dikkat çektiğim konu farkında iseniz enflasyon oranının altında ücret artışı yapılacak olması. Belki yazımı sizin dışınızda biri okurda yanlış yapılıyor diye dikketini çekmesi için yazdım.

ben iddiamdan vazgeçmedim hala aynı noktadayım. dikkat çektiğim konu farkında iseniz enflasyon oranının altında ücret artışı yapılacak olması. Belki yazımı sizin dışınızda biri okurda yanlış yapılıyor diye dikketini çekmesi için yazdım.